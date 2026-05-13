Pepe Jiménez 13 MAY 2026 - 21:12h.

Gerard Moreno, el mejor hombre de los de Marcelino García Toral

Marcelino y la acusación de adulterar el descenso: "No tienen que decirnos si descansamos más o menos"

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El Villarreal cayó derrotado este miércoles ante el Sevilla (2-3) en un encuentro que, por el momento, no le garantizaba la tercera posición para los de Marcelino García Toral, pero sí les acercaba enormemente al objetivo marcado por el entrenador si hubiesen ganado.

Notas y puntos de los jugadores del Villarreal ante el Sevilla

Arnau Tenas [4]: un portero que recibe tres goles nunca puede aprobar... a pesar de que en dos de ellos no pudo hacer demasiado. Participativo en salida de balón y creación, no estuvo muy allá en su tarea esencial.

Freeman [4]: cometió un error grosero en salida de balón y se vio totalmente superado por Oso en la acción del 2-1. Es joven, tiene condiciones y futuro, pero hoy no tuvo su mejor día.

Pau Navarro [5]: no fue el principal señalado de la zaga. Casi anota el empate en el último suspiro con un remate desde la frontal.

Renato Veiga [4]: se perderá el próximo e importante encuentro por una tarjeta en el último suspiro. No estuvo demasiado acertado.

Pedraza [4]: superado por Carmona-Vargas, casi comete un penalti de lo más tonto.

Nicolás Pépé [5]: mucho más llamativo que resolutivo. Cuando recogía el balón, el Sevilla parecía sufrir, pero entre Suazo y Oso acabaron por bloquearlo.

Parejo [6]: la brújula de su equipo. Arrancó la jugada del primer tanto, apretó en el centro, ayudó en defensa y apareció en cada ocasión de peligro. Se marchó sustituido a falta de 20'.

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Gueye [5]: contó con uno de los disparos más peligrosos, más allá de los goles, de la primera mitad. No estuvo demasiado acertado hoy.

Moleiro [6]: destellazos, poco más. La asistencia fue de genio, pero su encuentro, como el del resto de compañeros, se fue apagando con el paso de los minutos.

Gerard Moreno [7]: pasarán los años y no perderá su conexión con el gol. Su calidad y entrega es indudable, pero el paso del tiempo le perjudica en otros muchos aspectos.

Mikautadze [7]: asistente y goleador. Acabó muy cansado, pero siendo uno de los futbolistas más importantes del Villarreal.

Suplentes:

Buchanan [4]: como Pépé, estuvo mucho más bonito que resolutivo. No consiguió superar demasiadas veces a la pareja Suazo-Oso.

Thomas Partey [1]: el ex del Atlético de Madrid no acertó, posiblemente, ni un solo pase. El público de La Cerámica, que no suele castigar a los suyos, le pitó constantemente.

Santi Comesaña [3]: entró para cambiarle la cara a su equipo y no tuvo demasiado efecto. No podía cambiar él a los otros diez.

Ayoze Pérez [3]: una entrada por detrás a Djibril Sow, con su correspondiente amarilla, fue su acción más destacada.

Marcelino García Toral [4]: apostó por los titulares, colocó a los que debía, pero su equipo se desconectó inexplicablemente tras el 2-0. Los cambios no fueron los mejoresl, aunque le quedará aún un partido para despedirse de La Cerámica como debe.