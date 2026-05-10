Andrea Esteban 10 MAY 2026 - 16:02h.

Empate que deja al Mallorca en riesgo

Elche y Alavés empatan y le hacen un favor a los que huyen del descenso en LALIGA EA Sports

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Mallorca y Villarreal empataron en Son Moix 1-1. El Villarreal, instalado en la 3ª posición de LaLiga con 68 puntos y con la Champions ya asegurada, visitaba Son Moix con la tranquilidad de los deberes hechos. Enfrente, un Mallorca mucho más presionado, situado en la 15ª plaza con 38 puntos, todavía con margen pero obligado a seguir sumando para alejarse de la zona de peligro. Esa diferencia de objetivos no se notó en el césped: el partido fue un pulso igualado, intenso y con momentos de dominio alterno que acabó en empate a uno.

Primer aviso del Villarreal y respuesta del Mallorca

El encuentro arrancó con aviso inmediato del Villarreal, muy vertical desde el inicio, pero fue el Mallorca quien primero golpeó. En el minuto 30, Ayoze adelantó al submarino amarillo (0-1) tras una acción en la que el equipo visitante aprovechó su primera gran ocasión clara. El tanto no hundió a los bermellones, que reaccionaron con orgullo.

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Y la respuesta llegó, como casi siempre, de su hombre gol: Vedat Muriqi empató el partido (1-1) en el 47’, cazando un balón suelto tras una jugada embarullada dentro del área. El kosovar, referencia absoluta del Mallorca en su pelea por la permanencia, volvió a aparecer en el momento clave para mantener vivos a los suyos.

Arnau Tenas, el muro

Cuando el partido se rompió tras el descanso, apareció la figura decisiva del encuentro: Arnau Tenas. El portero del Villarreal evitó el 2-1 con una intervención espectacular a Muriqi en el minuto 58 y volvió a sostener a su equipo en varias acciones posteriores, especialmente en un tramo final de asedio local.

El Mallorca, instalado en la parte baja de la tabla y necesitado de puntos para no complicarse la vida, encontró en Muriqi su principal amenaza ofensiva, pero no logró culminar la remontada.