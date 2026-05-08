Marcelino y la acusación de adulterar el descenso: "No tienen que decirnos si descansamos más o menos"

Fran Fuentes 08 MAY 2026 - 11:28h.

Al técnico asturiano no le han gustado las acusaciones de Luís Castro sobre el tiempo libre que da a sus futbolistas

Luis Milla, el primer fichaje que acecha el Villarreal en la era Iñigo Pérez

Compartir







Marcelino García Toral ha comparecido en sala de prensa en la previa del partido del Villarreal CF frente al RCD Mallorca. El técnico asturiano ha explicado los motivos de su marcha del conjunto groguet, achacándolo simplemente a un desacuerdo entre las partes que les lleva a separar sus caminos. Más allá de su salida, también le han preguntado si se considera juez del descenso, habiendo jugado contra el Levante la pasada jornada y midiéndose al conjunto balear y al Sevilla FC en la jornada intersemanal. Asimismo, el entrenador no ha dejado pasar la acusación de Luís Castro de adulterar la competición dando más descanso a sus jugadores. A continuación, sus palabras.

¿Van a salir más relajados en estos cuatro partidos?: "Nosotros tenemos la obligación de ofrecer nuestro máximo rendimiento, y tenemos la ilusión de quedar terceros. Eso es lo que tenemos que luchar. Quedan dos semanas de trabajo y muy poco tiempo para redondear el éxito. En esta liga hay tres posiciones asignadas. En los últimos 15 años han variado, pero los tres siempre son los mismos salvo el año que el Girona se metió por medio. A ver si nosotros somos los segundos. Tenemos una situación de ventaja, a ver si somos capaces de mantenerla. Iremos a Mallorca con el objetivo de ganar y como mínimo conservar la diferencia que tenemos sobre el cuarto".

PUEDE INTERESARTE Horario unificado de la jornada 37 de LALIGA EA Sports: todos los partidos

Ser jueces del descenso: "Cada uno es juez de sí mismo. Tenemos 38 jornadas para cumplir nuestros objetivos. No nos consideramos jueces, pero somos profesionales y queremos ganar. Estamos en una situación privilegiada, la tercera, y para seguir estando queremos seguir ganando. Tenemos la obligación con nosotros mismos de buscar nuestro rendimiento y ser lo más competitivos posibles. Fuera de casa nos está costando un poquito más, pero en las dos últimas visitas no hemos perdido. Una hemos ganado y otra hemos empatado. Y ahora venimos de dos partidos en casa ganados, donde hemos demostrado ser un equipo muy solvente, de los mejores de LALIGA, y ahora queremos ir a Mallorca a ganar. Sería dar otro paso a falta de tres jornadas para confirmar esa tercera posición. Entrenamos esta semana, manteniendo el rigor que venimos manteniendo. Hemos dado un tiempo de descanso porque así lo consideramos nosotros, que somos los que planificamos nuestro trabajo. No tienen otros que decirnos si descansamos más o descansamos menos. Hemos descansado tres días porque así conjuntamente lo hemos decidido. Vamos a entrenar cuatro días, los mismos que hemos entrenado el partido precedente. Ahora consiste en competir, respetar lo que hacen otros equipos con la planificación de sus equipos y su trabajo, y a partir de aquí, competir al máximo nivel que podamos".

¿El Villarreal, en busca de los 80 puntos?: "Bueno, el Mallorca lleva tres victorias y un empate en los últimos cuatro partidos en casa. Todos los equipos de abajo han mejorado muchísimo sus rendimientos. Que a falta de cuatro jornadas haya nueve equipos con opciones de descenso demuestra la igualdad de la competición, lo difícil que es mantener la categoría y lo importante que es sumar victorias. Vamos a un campo difícil, contra un equipo con buena dinámica en las últimas jornadas. Intentaremos sacar el mejor resultado, y el mejor resultado es ganar".

¿Hará rotaciones?: "Esta semana es una semana de tres partidos. Esto de hacer rotaciones depende de cómo se entienda. Si analizáis las alineaciones del Villarreal, veréis que hemos hecho partícipes a todos los futbolistas de partidos importantes y de todas las competiciones por igual, dándoles la misma importancia. POr ejemplo, fuimos a Bilbao, donde ganamos, e hicimos varios cambios en la alineación. Entonces, haremos cambios respecto al Levante pero no haremos once cambios. Luego tenemos partido el jueves y después el domingo. Con un calendario tan cargado, vamos a necesitar que participen muchos futbolistas. Pero todos los partidos que jugamos con complicados. Jugamos un partido de Champions y después contra el Atlético de Madrid y hemos hecho muchos cambios. O contra el Real Madrid, o el Espanyol. El equipo siempre compitió. Competir, ganar, a veces con más brillantez, a veces con menos, pero el equipo siempre tiene personalidad y sale para ganar al rival".