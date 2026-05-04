El Villarreal confirma el adiós de Marcelino y señala al sustituto: "Gracias, de corazón"

Ángel Cotán 04 MAY 2026 - 12:55h.

El técnico será homenajeado ante el Atlético de Madrid

Marcelino García Toral mantiene la incógnita con su futuro en el Villarreal: "Lo sabréis"

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Era un secreto a voces. Una vez confirmado el objetivo del Villarreal CF, que disputará por segunda temporada consecutiva la UEFA Champions League, el submarino amarillo ha confirmado el adiós de Marcelino García Toral. El histórico técnico groguet queda libre tras una increíble campaña doméstica y ya apuntan a Iñigo Pérez, inmerso en la lucha por la Conference League, como sustituto.

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El Villarreal confirma el adiós de Marcelino García Toral

A través del siguiente comunicado oficial, el club groguet confirma un secreto a voces: "El Villarreal CF y Marcelino García Toral separarán sus caminos a final de temporada. De esta manera, el entrenador asturiano finalizará su segunda etapa en la entidad, tras haber recalado en el 2023, consiguiendo la clasificación a la Liga de Campeones por segundo año consecutivo y por primera vez en la historia del club.

El Villarreal CF quiere agradecer públicamente a Marcelino y su cuerpo técnico su profesionalidad, compromiso y trabajo desde el primer día, así como su implicación diaria y su contribución al desarrollo deportivo durante las 7 temporadas en las que ha estado al frente del equipo en las dos etapas (2013 al 2016 y 2023 al 2026). El asturiano se ha convertido en el entrenador con más partidos dirigidos en la historia del club -acabará con 298 encuentros entre todas las competiciones- y ostenta tener el récord de victorias con 145 triunfos hasta la fecha.

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En su trayectoria al mando del banquillo amarillo, Marcelino ha conseguido hitos tan destacados como el regreso del Villarreal CF a la máxima categoría del fútbol español (2013) y cinco clasificaciones europeas entre UEFA Champions League y Europa League -alcanzó las semifinales en 2016-, además de las semifinales de la Copa del Rey en 2015.

El Villarreal CF le rendirá homenaje en el último partido de LaLiga frente al Atlético de Madrid en lo que será la fiesta de celebración de la Champions League con la afición en el Estadio de la Cerámica.

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Gracias, de corazón, Marce. Gracias por todo lo que has dado a este club y a esta afición. Te deseamos lo mejor en tus futuros proyectos deportivos".