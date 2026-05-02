Celia Pérez 02 MAY 2026 - 16:36h.

El técnico groguet analiza el partido de su equipo

Los cuatro motivos de la no renovación de Marcelino con el Villarreal

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Marcelino García Toral, entrenador del Villarreal, ha pasado valorado la victoria de su equipo ante el Levante y que ha supuesto la clasificación para Champions la próxima temporada en . Al margen de lo deportivo, el futuro del técnico groguet ha sido uno de los temas candentes en los últimos días y tras el duelo de esta tarde ha vuelto a ser preguntado por ello.

Partido: "Me vale esta enhorabuena para todos los jugadores, club, afición... Sobre todo, los futbolistas que son los protagonistas. Hasta el día de hoy hemos hecho una temporada digna de elogio, además jugando Champions, recibiendo mazazos. el equipo se levantaba. Enhorabuena para todos y cada uno de los futbolistas. A seguir disfrutando de este momento. Seguir compitiendo porque queremos ser terceros, porque podemos ser jueces del final de la competición. Tenemos que ser profesionales".

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A seis del Madrid: "Bueno, esto es así. Estamos muy bien. En el equipo entran unos, entran otros. Hoy los que se han incorporado han estado extraordinario. Nos sentimos muy felices por Willy, que tras meses de lesión ha podido participar. Todo ese cuerpo técnico y futbolistas queremos brindarle esta victoria. Ahora a seguir. Vamos a intentar ganar los máximos partidos posibles".

Gol Moleiro: "Entra dentro de la lógica. Encontramos el 2-1 cuando más igualado estaba, enseguida el 3-1. El Levante es un poco piensa ya en lo siguiente. En ese escenario, se podía prever esta situación. Los jugadores que se incorporaron demostraron hambre, ilusión, ambición. Darle la enhorabuena a todos ellos"

Moleiro selección: "Yo no lo tengo que ver. A mí gustaría que participasen todos los que me toca dirigir. Eso corresponde al seleccionador. De todas formas es muy joven. Si va al Mundial, ojalá porque es una experiencia única, pero si no va, le queda, si tiene suerte por la lesiones, un camino largo por recorrer".

Futuro: "Enseguida se sabrá. Yo creo que si no es esta semana, la próxima. Entonces pues disfrutar del momento, de este partido, de la segunda temporada consecutiva y primera vez en la historia. Además jugando esa competición al principio de temporada. Luego lo que tenga que venir vendrá y lo que ambas partes consideren lo mejor".

Continuidad: "Lo sabréis. El club y el cuerpo técnico establecerán el momento".