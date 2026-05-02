El uno por uno del Villarreal ante el Levante: notas de la goleada en La Cerámica

Celia Pérez 02 MAY 2026 - 16:01h.

Ponemos nota, uno a uno, a los jugadores de Marcelino

Los cuatro motivos de la no renovación de Marcelino con el Villarreal

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El Villarreal se ha medido este sábado al Levante en el partido correspondiente a la jornada 34 de LALIGA EA Sports. Los de Marcelino consiguieron imponerse a su rival con un doblete de Mikautadze y los goles de Moleiro, Nicolás Pèpè y Buchanan.

En ElDesmarque ponemos nota y evaluamos, de manera individual, la actuación de los jugadores del conjunto groguet en el partido disputado en el estadio de La Cerámica.

Arnau Tenas [7]: buena parada al cabezazo de Iván Romero y voló para evitar a mano cambiada una ocasión de Etta Eyong. Atentísimo siempre con buenas salidas. Un seguro en la portería amarilla para evitar males mayores.

Freeman [5]: no fue un partido fácil en el que le tocó frenar a Iván Romero. Más centrado en tareas defensivas y cubriendo bien su banda.

Pau Navarro [5]: una de las novedades en el once. Imponiéndose bien en los duelos dentro del área. Flojo en el remate de Espí que supuso el gol granota.

Renato Veiga [5]: partido correcto sin grandes alardes. Encargado de sacar el balón. Vio la cartulina amarilla por un agarrón a Tunde.

Pedraza [6]: una vez más, fue protagonistas por su subidas por banda ofreciendo buenos centros a sus compañeros.

Santi Comesaña [7]: latigazo tremendo desde fuera del área que se topa con el larguero de Ryan. Avanzando y ganando metros con muchísimo peligro. Tratando de organizar y dar sentido al juego. Gran pase a la diagonal en el tanto de Moleiro.

Parejo [6]: la otra novedad en el once de Marcelino. Bien en la presión para recuperar balones y repartiendo el juego. Vio la cartulina amarilla por una falta a Iván Romero.

Nicolas Pépé [7]: estuvo algo más precipitado, pero acabó desbordando y protagonizando buenas combinaciones como la asistencia a Mikautadze para el 3-1. Lo intentó hasta el final y lo consiguió en la recta final.

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Alberto Moleiro [7]: con menos participación de la que nos tiene acostumbrados, pero aún así tiene una calidad innegable y en una gran jugada individual terminó en un golazo. Carrera de fuera a dentro hasta plantarse en la frontal y sacar un derechazo tremendo para batir la portería de Ryan.

Georges Mikautadze [8]: activo siempre buscando de conectar los balones de sus compañeros. Protagonizó controles imposibles y aprovechó un error de Matías Moreno para picarla ante la salida de Ryan y anotar el 1-0. No marcaba desde el 20 de marzo. Volvió a batir la portería granota tras una buena asistencia de Nicolás Pépé.

Gerard Moreno [5]: ocasión clarísima con rosca buscando el palo largo que se va fuera por poco. Estuvo activo, descargando y tratando de combinar con sus compañeros.

Sustituciones en el Villarreal

Sergi Cardona [5]: cumplió en lo que estuvo sobre el terreno de juego.

Thomas Partey [4]: sin demasiada incidencia, pudo aportar más.

Ayoze [5]: ocasión clarísima que sacó bajo palos Matturro.

Kambwala [5]: seguro en una ocasión con Etta Eyong.

Buchanan [7]: en la primera que tuvo no dudó y la puso al palo largo perforando la portería granota.