Fechas, horarios y televisiones de la jornada 34 en LALIGA EA Sports

eldesmarque.com 11 ABR 2026 - 11:25h.

Se jugará desde el viernes 1 de mayo al lunes 4 de mayo

LALIGA rinde tributo a su historia con la Jornada Retro: un legado muy vivo

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LALIGA EA Sports ha confirmado la fecha, horarios y televisiones de los partidos de la jornada 34. Se disputará entre el viernes 1 de mayo y el lunes 4 de mayo. Aún faltan por confirmar los horarios del Valencia – Atlético de Madrid, CA Osasuna – FC Barcelona y RCD Espanyol – Real Madrid, que se programarán en las franjas “Pendientes de asignar” una vez que se conozcan los resultados de los partidos de vuelta de la eliminatoria de cuartos de final de UEFA Champions League.

Viernes 1 de mayo

21:00 - Girona FC vs RCD Mallorca → Movistar +

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Sábado 2 de mayo

14:00 – Villarreal CF vs Levante UD → DAZN

16:15 – “Pendiente de asignar”

18:30 – Deportivo Alavés vs Athletic Club → Movistar +

21:00 – “Pendiente de asignar”

Domingo 3 de mayo

14:00 – Celta de Vigo vs Elche CF → Movistar +

16:15 – Getafe CF vs Rayo Vallecano → DAZN

18:30 – Real Betis vs Real Oviedo → DAZN

21:00 – “Pendiente de asignar”

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Lunes 4 de mayo

21:00 – Sevilla FC vs Real Sociedad → Movistar + / Gol Play / tdp

“Partidos sujetos a modificación en función de semifinales de competiciones UEFA”

LALIGA también informa que “los partidos podrían sufrir modificaciones” por lo que recomiendan “verificar regularmente los horarios y las fechas de los partidos a través de la web y de los canales oficiales de venta de entradas para estar debidamente informados de cualquier cambio que pudiera ocurrir”. En caso de modificación, cancelación o suspensión de un partido por fuerza mayor o causas sobrevenidas ajenas a LALIGA que así lo justifiquen “se informará a la mayor brevedad posible a través de los canales de comunicación de LALIGA”.