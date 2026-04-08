Así quedarían las semifinales de Champions League 2026 a falta de los partidos de vuelta

Ningún empate en los partidos de ida

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Cuatro partidos de máxima emoción y cuatro ventajas para la semana que viene. Este miércoles ha quedado cerrada la ida de cuartos de final de la Champions League con un triunfo del Atlético de Madrid en Barcelona y una victoria del PSG en casa ante el Liverpool. Colchoneros y franceses se unen, de momento, al Bayern y al Arsenal, que están un paso más cerca de las semifinales de la máxima competición europea.

Aún no está decidido, eso sí. El próximo martes se disputarán las vueltas del Atlético-Barcelona, con 2-0 de ventaja para los rojiblancos, y del Liverpool-PSG, con resultado similar para los galos. Las eliminatorias de cuartos concluirán el próximo miércoles con el Bayern-Real Madrid, con 2-1 a favor de los alamanes, y el Arsenal-Sporting, con 1-0 de ventaja para los ingleses.

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Faltan 90 minutos o más en cada uno de los cuatro partidos, pero de momento se vislumbran ya los posibles cruces de semifinales. Si no se produce ninguna remontada en esos cuatro encuentros, las semifinales quedarían de la siguiente forma: PSG-Bayern y Atlético-Arsenal.

Además, ya están decididas las fechas de esas eliminatorias. El PSG-Bayern de ida se jugaría el martes 28 de abril en el Parque de los Príncipes, mientras que el Bayern-PSG de vuelta quedaría fijado el miércoles 6 de mayo en el Allianz Arena. En cuanto al Atlético-Arsenal, tendría 'eliminatoria corta': la ida el miércoles 29 de abril en el Metropolitano y la vuelta el martes 5 de mayo en Londres.

Todo supeditado, insistimos, a lo que suceda en los cuatro partidos de vuelta. El Barça intentará remontar en el Metropolitano, el Real Madrid intentará remontar en Múnich, el Liverpool intentará remontar en Anfield y el Sporting buscará una machada en el Emirates Stadium. El camino está marcado, pero todavía no está decidido.