Fran Fuentes 08 ABR 2026 - 22:56h.

Ponemos notas a los jugadores de Hansi Flick en su encuentro frente a los rojiblancos en el Camp Nou

Qué le ha pasado a Fermín López en la previa contra el Atlético de Madrid

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El FC Barcelona perdió por cero goles a dos ante el Atlético de Madrid en el partido de ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League. Ponemos notas a los jugadores de Hansi Flick, uno por uno, en su búsqueda de una nueva semifinal europea.

Joan García (4): Tres tiros, dos goles. Poco pudo hacer en ambos, eso sí. En los balones largos apenas acertó y tampoco tuvo ocasión de imponerse en centros al área o en otras facetas propias de un portero.

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Jules Koundé (4): Poco exigido en defensa durante la primera mitad. En ataque se sumó bien, tanto en el juego asociativo como al intentar encontrar a Lamine Yamal por ese costado, mirando hacia delante. En la segunda, la profundidad de Ruggeri y la insistencia de Griezmann de volcar el juego hacia allí propiciaron el gol de Sorloth. Sustituido poco después.

Pau Cubarsí (3): Estaba haciendo un buen partido, especialmente con su defensa lejos del área, pero el derribo a Giuliano en la frontal del área era roja clara. Doble torpeza del central.

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Gerard Martín (4): Tuvo que intervenir más de una vez para cortar ataques a la espalda de Cancelo, y siempre estuvo atento. En salida de balón, que otros días suele tener más peso, estuvo bastante poco incisivo, buscando casi siempre el pase al central derecho. En general no estuvo mal, pero perdió la marca de Sorloth en el segundo gol del Atleti.

Joao Cancelo (5): En la primera parte estuvo muy volcado hacia arriba, pero sin sacar mucho de provecho en la primera mitad. Además, Giuliano y Nahuel Molina le buscaron la espalda en más de una ocasión. En la segunda, el Atleti progresó menos por ahí y estuvo menos exigido, pero de todos modos tuvo que mantener la posición tras la expulsión, aunque el segundo gol se volvió a volcar hacia arriba más de una vez. Tuvo una ocasión peligrosa en una jugada personal. Le faltó algo de precisión tanto en el tiro a portería como en centros.

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Eric García (6): Entró como mediocentro y distribuyó bien la pelota. Poco exigido en cuanto a tiempo y espacio, ya que el Atlético casi siempre se colocó en bloque bajo y no le presionó en exceso. Se reubicó como defensa central tras la expulsión de Cubarsí y abortó un par de ocasiones de peligro con Sorloth.

Pedri González (5): No se cansó de pedir el balón, pero anduvo ligeramente falto de ideas y le faltó ser más incisivo. Pese a todo, intentó filtrar un par de pases hacia la delantera que no acabaron en nada. Sustituido en el descanso.

Dani Olmo (7): En la primera parte vino demasiado a recibir a la base en lugar de esperar el balón entre líneas, aunque incluso así dejó alguna acción de peligro. En la segunda parte se colocó, ya sí, en el doble pivote, y tuvo que ser él quien mandara con el balón. También se sacrificó mucho en defensa y dispuso de la última ocasión del Barça.

Lamine Yamal (7): Muy desequilibrante, casi siempre regateó a su par y encima dejó varios pases que bien podrían haber acabado en gol. Asistió a Rashford en un gol anulado, y dejó una jugada maradoniana al final en la que se fue hasta de cinco jugadores, pero no logró transformarla en gol ni asistencia.

Marcus Rashford (6): Tuvo un sinfín de ocasiones, pero, más allá de la del gol anulado, no logró perforar la red. Musso le paró unas cuantas, dándole la tarde.

Robert Lewandowski (3): Desaparecido. Apenas tocó el balón, lo cual puede ser porque él no supiera habilitarse o porque su equipo no supo ponerle en situación de gol. Tuvo una ocasión en el descuento de la primera mitad, pero sin mayor peligro. Sustituido al descanso.

Pablo Gavi (4): Su entrada fue bastante intrascendente. Ayudó en defensa y pidió bastante el balón, pero tampoco logró sacar nada positivo cuando le llegó. Evitó un tiro de Sorloth que parecía entrañar peligro. Amonestado por un agarrón clarísimo a Griezmann.

Fermín López (7): Tirado a la banda izquierda, dio continuidad al juego cuando le llegó el balón, trató de acelerar el juego del Barça tanto buscando el pase en profundidad como a través de conducciones, y también permitió a Cancelo profundizar él algo más a partir del segundo gol.

Ronald Araújo (5): Entró para tapar el hueco defensivo que había con Koundé y para añadir centímetros en el balón parado. Tuvo un remate... y poco más.

Ferran Torres (4): Tuvo 20 minutos para intentar hacer un gol y ni lo buscó fuera del área, ni lo encontraron a él dentro de ella.

Alejandro Balde (-): Sin calificar.