Julián Álvarez y Sorloth dan ventaja al Atlético ante el Barcelona

Vídeos: La roja a Cubarsí ante el Atlético y el golazo de Julián Álvarez al Barcelona

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No había ganado nunca Diego Pablo Simeone en el Camp Nou. Llegaba el FC Barcelona con el cartel de favorito. Parecía encomendado el Atlético de Madrid a aguantar, a sobrevivir, a intentar que todo se decidiera en su casa. Pocos podían imaginar un 0-2 para los colchoneros antes de que empezara un partido que estuvo marcado por lo que sucedió en el 44': Cubarsí, el VAR, Julián Álvarez. El fútbol es caprichoso e imprevisible a partes iguales y todo se decidirá en el Metropolitano en seis días, pero el primer picotazo tiene color rojiblanco.

Musso para, Julián Álvarez inventa

Empezó eléctrico el Barça. Juguetón, vertical, con ganas de hacer daño desde los costados. A los 4 minutos, Musso ya había salvado el 1-0 con el pie a un disparo de Rashford tras una pérdida de Giuliano. Julián respondió con una gran jugada individual, pero la pelota y las llegadas eran blaugranas: Cancelo desde la esquina, Rashford cerca del palo y un gol del inglés anulado por fuera de juego previo de Lamine Yamal. Los costados rojiblancos eran autopistas para los extremos locales.

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Hancko se lesionó a la media hora, Musso sacó otra mano a Rashford, Lamine firmó una jugada maradoniana tapada por Le Normand y el Atlético pasaba por sus peores momentos del primer tiempo. Y entonces, se produjo una de esas jugadas que cambian un partido. Y quién sabe si una eliminatoria. Giuliano rompió, Cubarsí le derribó como último hombre. Kovacs, superado toda la noche, no se atrevió a expulsarle, pero el VAR le avisó: la roja era clamorosa. El resultado fue doble: el central a la calle y Julián Álvarez firmando un lanzamiento magistral de falta a la escuadra de Joan García. Al descanso, 0-1.

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Sorloth dobla la ventaja para el Atlético

Metió físico Flick en el campo tras el descanso: al campo Fermín y Gavi, fuera Lewandowski y Pedri tras firmar en ambos casos un primer tiempo discreto. No parecía acusar el Barça la inferioridad numérica, sobre todo con un omnipresente Rashford, que estrelló un disparo al lateral de la red tras driblar a Musso y posteriormente una falta en el larguero tras un ligero toque del meta argentino con los dedos.

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Pubill se jugó un penalti absurdo y el cuadro blaugrana amenazaba a balón parado cuando llegó el 0-2: centro de Ruggeri, remate de Sorloth. Un jarro de agua fría para un cándido Camp Nou, irreprochable ante lo que mostró su equipo en el campo, silenciado con el pitido final. Todo se decidirá en el Metropolitano.