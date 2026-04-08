Jorge Morán 08 ABR 2026 - 21:39h.

Hancko terminó tendido en el terreno de juego

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Malísimas noticias para Diego Pablo Simeone en el Camp Nou. David Hancko se ha marchado lesionado y entre lágrimas después de una acción fortuita en la que terminó lesionado. Una baja sensible para el Atlético de Madrid, que pierde a su central más en forma en la ida de la Champions League.

Cuando peor lo estaba pasando el Atlético, con varias jugadas de peligro de Lamine Yamal o Marcus Rashford, la cosa se ha puesto mucho peor para los de Simeone. La acción de Hancko ocurrió en el minuto 27 de la primera mitad en el Camp Nou, en una jugada que ha encogido a los aficionados rojiblancos y que mete en problemas a la defensa madrileña.

Las lágrimas de Hancko por su lesión

Jules Koundé sacó un centro lateral buscando el remate de Robert Lewandowski, pero fue Nahuel Molina el que se adelantó para despejar. Una acción en la que Hancko también saltó, pero al caer no posó bien su tobillo izquierdo, retorciéndose de dolor en el terreno de juego. "Hancko se retiró después de un mal apoyo que le produjo una torsión en el tobillo", escribió el Atlético en sus redes sociales.

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Aunque en un primer momento el eslovaco pidió continuar, minutos después fue consciente de su lesión tras la entrada de las asistencias al Camp Nou. Tras hablar con Simeone, el técnico argentino decidió sustituirle dándole entrada a un Marc Pubill que venía de lesión y que poco después vio la tarjeta amarilla, perdiéndose así el partido de vuelta en el Metropolitano.

Los problemas en la defensa de Simeone

Previsiblemente, y a la espera del parte médico de David Hancko, Simeone perderá a sus dos mejores centrales para el encuentro ante el Barcelona. Justo después el gol de Julián Álvarez y unos minutos después de entrar, Pubill vio la tarjeta amarilla, siendo uno de los apercibidos y perdiéndose el siguiente partido de Champions League.

Estas dos bajas provocan que los de Simeone sólo puedan contar con Clement Lenglet, siempre cuestionado, y un Robin Le Normand que, pese a ser titular en el Camp Nou, no pasa por su mejor momento en el Atlético. Habrá que esperar también a un Giménez que aunque viajó con el equipo a Barcelona sigue arrastrando problemas musculares.