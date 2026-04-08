Jorge Morán 08 ABR 2026 - 20:14h.

El ex jugador del Atlético recibió un mensaje en Whatsapp

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La no expulsión de Gerard Martín en el Metropolitano generó todo tipo de comentarios. Mientras en el lado culé afirman que la acción está bien arbitrada, los rojiblancos siguen sin creerse como el futbolista del Barcelona terminó el partido. Incluso atacaron directamente al CTA por una diferente vara de medir con otras acciones similares. Pero si hay una opinión que no gustó nada entre los hinchas del Atlético, esa fue la de Juanfran Torres.

"Creo que el árbitro piensa que hay más juego dividido y en ese juego dividido Gerard va de una forma muy agresiva. Cuando ha visto la repetición y ha visto que es un golpeo de la inercia... Está claro que a cámara lenta lo ves y parece expulsión, pero no hay intencionalidad de hacer daño, llega antes y luego el rechace, de la inercia... Pero luego viéndolo con el tiempo te das cuenta de que no es para expulsarle", opinó el ex jugador del Atlético en DAZN.

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Unas palabras que Simeone se encontraba escuchando en directo y que no sentaron nada bien al técnico. "Prefiero no escucharlos. Prefiero no escuchar, sinceramente, no, no, no", dijo, mientras Juanfran le decía 'que no se enfadara'.

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El 'ataque' de un aficionado del Atlético a Juanfran Torres

Después de lo ocurrido, los aficionados del Atlético se volcaron contra el ex jugador, atacándole por su pasado madridista y señalándole por no defender el escudo del equipo rojiblanco. Pero estos mensajes no se quedaron sólo en redes sociales, sino que también le llegaron a su móvil personal, como él mismo ha mostrado en su cuenta de Instagram.

"La verdad que desde mi lado estoy muy decepcionado contigo. Siempre nos hemos dejado la vida por ti y has demostrado ser un puto bienqueda vikingo que prefiere poner el culo que defender a los 'suyos'. Hasta el Cholo te retrató... el Atlético de Madrid te lo dio todo y tú le has fallado. Cierra al salir", le escribió un 'aficionado rojiblanco'.

Pero esta vez Juanfran decidió no quedarse callado y respondió al hincha en un mensaje de whatsapp. "Estoy muy agradecido a todos los atléticos que siempre me han apoyado. Yo también me he dejado la vida por el Atleti durante todos los años que vestí la rojiblanca", comenzó diciendo.

"En mi trabajo con DAZN, simplemente doy mi opinión sincera cuando comento, intentando ser siempre objetivo e imparcial. En mi opinión, se equivocan quienes piensan que debo defender al Atleti mientras comento partidos. Ese tipo de defensas poco objetivas y parciales ya las hacen muchos comentaristas afines al Madrid de forma bastante evidente y yo no quiero cometer ese mismo error", prosiguió.

Juanfran, lejos de cambiar su opinión, aseguró seguir pensando 'que es expulsión'. "Si me hubiese pasado a mí en mi época, también lo vería así. Y si hubiese sido al revés, por ejemplo, si esa entrada tras despejar el balón la hace Giménez a Pedri, pensaría exactamente lo mismo", apuntó.

"El Cholo es libre de opinar lo que quiera. Yo le apoyo siempre, aunque en ocasiones no comparto alguna de sus decisiones. No puedo cerrar esa puerta, como dices, porque seré atlético hasta la muerte, aunque en algunas cosas piense diferente a otros rojiblancos", zanjó.