Pablo Sánchez 08 ABR 2026 - 07:37h.

Nuevo tweet del Atlético señalando al CTA por lo del Barça y acordándose del Real Madrid

La decisión ha tenido consecuencias para el árbitro de VAR

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La decisión del árbitro de VAR sobre la no expulsión de Gerard Martín en el Atlético-Barcelona sigue dando que hablar. Busquets Ferrer le enseñó la roja por su entrada, pero Melero López le avisó para que cambiara su decisión y la acción quedase en amarilla. El club colchonero expresó su enfado de varias maneras y esperaba ansioso al veredicto intersemanal del Comité Técnico de Árbitros a través del habitual programa de Tiempo de Revisión para volver a opinar.

El CTA reconoció este martes que se cometió un error importante en la toma de decisiones y que el VAR no debió intervenir en la cartulina roja que mostró Busquets Ferrer. El Atlético, que ya anunció a través de sus redes sociales en tono irónico que esperaba con ganas la resolución de este organismo al respecto, volvió a dejar un mensaje en sus redes sociales.

En esta ocasión lo hizo para agradecer al CTA que reconociera el error, una decisión que por desgracia no cambia nada de lo que ya sucedió en un encuentro que quedó condicionado desde ese mismo instante. Por aquel entonces, el Atlético ya jugaba con un hombre menos y la expulsión de Gerard Martín hubiese supuesto que ambos conjuntos jugasen de nuevo con los mismos jugadores cuando el resultado era de empate a uno.

"Muchas gracias por la explicación CTA. En estos tiempos se agradece que alguien reconozca sus errores", fue el mensaje del Atlético en su perfil de X.

La polémica del Atlético en las redes

Mucho se ha hablado estos días de la forma de actuar del Atlético de Madrid tras la polémica frente al Barcelona. El debate se reabrió a raíz de la forma en la que el club mostró su repulsa a la decisión de no expulsar a Gerard Martín por la mencionada acción. Hace un par de días, el conjunto madrileño expresó su enfado mediante la siguiente publicación.

"Abril empieza como terminó marzo. Esperando el programa 27 de Tiempo de Revisión de la RFEF y CTA".