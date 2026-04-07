Diego Páez de Roque Madrid, 07 ABR 2026 - 19:17h.

La no expulsión de Gerard Martín ha sido uno de las jugadas revisadas por el CTA

Convocatoria del Atlético de Madrid ante el Barcelona en Champions con tres regresos y cuatro bajas

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La no expulsión de Gerard Martín ha sido la gran polémica del fin de semana en LALIGA EA Sports. El defensa del FC Barcelona pisó fuertemente el tobillo de Thiago Almada tras un balón dividido y, aunque en un primer momento Busquets Ferrer le mostró la tarjeta roja, fue avisado por el VAR para revisar la jugada y cambiar el color de la cartulina al amarillo.

Esto provocó no solo un gran enfado en el lado colchonero, que lo han manifestado en forma de mensajes en redes sociales, sino una gran controversia al comparar la acción con una muy reciente que también fue analizada por el CTA en Tiempo de Revisión.

Se trata del pisotón de Valentín Gómez sobre Andrei Ratiu. En aquella ocasión, el Comité Técnico de Árbitros dejó claro que este tipo de ocasiones se saldaban con tarjeta roja.

"El defensor bético, después de jugar el balón, impacta de una manera brusca y con un riesgo evidente de lesión sobre el rival. El CTA cataloga esta acción como juego brusco grave, recordando que no resulta determinante quien contacta antes con el balón al ser dividido. El CTA considera que se debió sancionar con tarjeta roja al infractor", explicaron en aquel momento.

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El CTA compara los pisotones de la jornada

En el vídeo de este martes de Tiempo de Revisión, compararon la acción entre Gerard Martín y Thiago Almada con el pisotón de Unai Núñez a Hugo Álvarez. Marta Frías, la portavoz del CTA, diferenció ambas jugadas basándose en que la del Atlético de Madrid-Barcelona es un balón dividido mientras que la del Valencia-Celta llega tras un pase del futbolista che.

"El jugador que llega primero adquiere la prioridad en la disputa, pero mantiene la responsabilidad de las consecuencias posteriores de su acción. Es decir, el hecho de tocar primero balón no anula la posibilidad de incurrir a posteriori en juego imprudente o temerario o juego brusco grave", dijo referente a la acción entre Gerard Martín y Thiago Almada.

Rápidamente la relacionaron con la jugada que ya explicaron entre el Betis y el Rayo Vallecano. "En ambos casos se trata de juego brusco grave sin que tenga relevancia quién toca primero el balón. La sanción disciplinaria correcta debe ser tarjeta roja".

No obstante, el CTA dejó clara la diferencia entre los pisotones mencionados anteriormente y el ocurrido en el Valencia-Celta de Vigo entre Unai Núñez y Hugo Álvarez.

"Cuando un jugador se encuentra en posesión del balón, ha ganado la prioridad y ejecuta su gesto técnico para patearlo. Es el adversario quien introduce su pierna en la mecánica de ese golpeo, invadiendo el espacio del jugador que lo juega. Es este segundo jugador el que debe prestar atención en proteger su propia integridad. No puede responsabilizarse al jugador en posesión del balón de las consecuencias del contacto", mencionó Marta Frías.

Concluyó señalando que en estos casos no conlleva sanción porque el contacto resulta ineludible y sin intención. "Deben ser consideraras como acciones fortuitas", mencionó, añadiendo que es el árbitro quien debe juzgar si hay un movimiento adicional donde el jugador busca el impacto con el contrario.