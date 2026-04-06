"Abril empieza como terminó", ha escrito el club en sus redes sociales

La rajada de Estrada Fernández contra el CTA por Gerard Martín y un serio aviso al Atlético de Madrid: "Lo toma como una provocación"

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Nueva publicación del Atlético de Madrid a través de las redes sociales señalando el arbitraje sufrido en el partido ante el FC Barcelona. Al igual que hiciera hacer un par de semanas tras el derbi ante el Real Madrid, el club rojiblanco se ha mostrado expectante por el 'Tiempo de Revisión', el programa del Comité Técnico de Árbitros en el que se repasan las jugadas más polémicas de cada jornada.

"Abril empieza como terminó marzo. Esperando el programa 27 de Tiempo de Revisión de la RFEF y CTA", ha escrito la entidad rojiblanca a través de sus cuentas oficiales.

En esta ocasión, el Atlético publica una imagen de la entrada de Gerard Martín sobre Thiago Almada, en la que Busquets Ferrer enseñó la tarjeta roja de manera directa al jugador del Barça para, tras la llamada del VAR, acabar anulando la expulsión y dejar la acción únicamente en amarilla. Una acción con mucha polémica que ha provocado las protestas desde el Metropolitano en las últimas horas, incluso con un comunicado oficial de Miguel Ángel Gil Marín.

El Atlético, con el Barcelona como con el Real Madrid

La publicación, además, hace referencia a lo acontecido en la jornada anterior, cuando el Atlético cayó 3-2 ante el Real Madrid en otro duelo muy polémico, marcado por las duras entradas de Carvajal sobre Marcos Llorente y Giuliano Simeone que se quedaron sin sanción. Tras aquel derbi, el club publicó en sus redes un tweet similar al de ahora: "Esperando el programa 26 de Tiempo de Revisión de RFEF y CTA", en este caso con una imagen de la dura entrada de Carvajal sobre Llorente.

El CTA, en cambio, no incluyó ninguna de estas acciones en su 'Tiempo de Revisión' de aquel martes. Lo que sí incluyó fue la entrada de Fede Valverde sobre Baena que acabó en roja directa y que el CTA consideró bien arbitrada. Y a partir de ahí, el Atlético realizó otra gran publicación y su propio 'Tiempo de Revisión', destacando que sólo les pitaron dos faltas a favor en el duelo del Bernabéu.

Recogieron "la patada voladora" de Carvajal a Giuliano, "el Clásico piscinazo" de Vinicius, la entrada de Carvajal a Llorente, una caída de Lookman dentro del área y una patada de Valverde a Griezmann, todas sin señalarse como infracción. Además, incluyeron una falta inexistente de Cardoso sobre Pitarch que el colegiado sí señaló.

Dos días después, realizó otra publicación después de que a Fede Valverde, sorprendentemente, sólo le cayera un partido de sanción pese a que el acta invitaba a pensar que deberían haberle caído dos.