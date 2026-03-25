Jorge Morán 25 MAR 2026 - 16:59h.

El CTA perdona a Valverde con su sanción

El veredicto del CTA sobre la expulsión de Fede Valverde en el Real Madrid - Atlético

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Fede Valverde ya conoce su sanción por la roja vista en el Bernabéu ante el Atlético. Su infracción a Álex Baena le ha costado al uruguayo un partido de sanción, lo que supone una sorpresa vistos los antecedentes por lo recogido en el acta de Munuera Montero. Finalmente, el CTA 'perdona' al mediocentro, que no estará ante el Mallorca.

Mientras para muchos es una 'agresión' de Valverde a Baena por detrás, en el lado madridista entienden que la roja viene dada por el historial pasado entre ambos futbolistas. Pues bien, después de la apelación del Real Madrid y tras ser revisadas las imágenes por parte del Comité Técnico de Árbitros, el uruguayo se ha salvado de un castigo mayor.

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El CTA 'perdona' a Fede Valverde

Después de la roja de Valverde, Munuera Montero recogió lo siguiente en el acta del derbi madrileño. "En el minuto 77 el jugador (8) VALVERDE DIPETTA, FEDERICO SANTIAGO fue expulsado por el siguiente motivo: Por dar una patada a un adversario, sin estar a distancia de ser jugado, empleando uso de fuerza excesiva", apuntó el colegiado.

Si echamos la vista atrás, este tipo de expulsiones suele acarrear una sanción mayor, como le ocurrió a Jan Virgil después de una patada a Raúl Moro. En esa circunstancia, la sanción para el jugador del Mallorca fue de dos partidos, uno menos que la que tendrá Valverde, quién sólo se perderá un encuentro, precisamente en el Estadi de Son Moix.

Una sanción para muchos considerada 'insuficiente', pero que dejará al Real Madrid sin su jugador más activo en estos momentos. Valverde ha aprovechado la baja de Mbappé para destaparse como goleador, con seis goles en los últimos cinco partidos, lo que ha supuesto un gran beneficio para un conjunto blanco en el que Vinicius ha encontrado a su acompañante perfecto.