La promesa de Monchi al Sevilla que no ha cumplido

Álvaro Borrego 11 MAY 2026 - 14:47h.

El director deportivo prometió en 2017 que no trabajaría "nunca en España en otro club que no sea el Sevilla"

La carta de Monchi a su afición: "El Espanyol me ha demostrado cariño desde el minuto uno"

Compartir







El fichaje de Monchi por el Espanyol ha generado una concatenación de sucesos que han generado disparidad de opiniones entre el sevillismo. El nuevo director general deportivo perico sorprendió a todos con su presencia en el palco del RCD Stadium en el duelo frente al Real Madrid, unos días antes de la finalísima por la permanencia contra el Sevilla FC. La filtración de la noticia corría como la pólvora en redes sociales, justo cuando volvían a preguntarle sobre un posible retorno Nervión e incluso por su posible vinculación con el grupo inversor que lidera Sergio Ramos. Y una semana más tarde se ha anunciado la oficialidad del acuerdo, incumpliendo la promesa que en su día realizó a la entidad.

Ahora que se ha confirmado su llegada al Espanyol ha emergido una afirmación que aseguró hace unos años, la cual los sevillistas se han encargado de recordarle. En la primavera de 2017, justo cuando se anunciaba su compromiso con la Roma, el director deportivo hizo una promesa al sevillismo, asegurándoles que nunca trabajaría en España para otro club que no fuese en el que había trabajado toda su vida.

"Hubo clubes importantes de fuera que me llamaron directamente. También es verdad que si yo siempre he dicho que no trabajaría para ningún otro club español que no fuera el Sevilla, es más difícil que te llamen. Y no voy a trabajar nunca en España en ningún sitio que no sea el Sevilla", esperaba en su día Monchi... aunque ahora ha de desdecirse de sus propias palabras.

Sin embargo, en toda 'verdad' siempre hay dos versiones. En los últimos días se conoció que el grupo que lidera Sergio Ramos sí se produjo un acercamiento con Monchi, pero el cargo ofrecido le habría puesto en una posición alejada de la toma de decisiones deportivas, más enfocado a un plano institucional, posibilidad que desechó de inmediato del de San Fernando. También la visión del actual consejo de administración distaba mucho de su idea de trabajo.

Monchi agradece "su cariño" al Espanyol

Por su fuera poco, la carta emitida a la afición del San Fernando también ha dejado algunas frases cuando menos singulares y que algunos sevillistas, como así lo han expresado en sus redes sociales, llegaron a interpretar incluso como un dardo a los actuales gestores del Sevilla FC. "Ha sido una decisión muy meditada durante las últimas semanas y estoy seguro de que será beneficioso para todas las partes. Voy al lugar donde me han mostrado su cariño desde el minuto uno, donde han valorado mi idea de trabajo y, sobre todo, donde han respetado mi condición de Presidente del CDSF 1940", espetaba Monchi.

Como curiosidad el nuevo director general deportivo espanyolista llegaría con Fernando Navarro, exjugador también del Espanyol, y Miguel Ángel Gómez, así como que no existiría ningún tipo de cláusula de rescisión, pedido por él por si algún día el Sevilla quiere repatriarle.