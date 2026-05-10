Joaquín Anduro 10 MAY 2026 - 23:50h.

Arbeloa apuesta por pelear todo lo que queda en el Real Madrid

Kylian Mbappé sigue echando pulsos y mandando mensajes al Real Madrid y la afición se harta

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El Real Madrid ha dicho adiós definitivamente a LALIGA EA Sports al perder por 2-0 en el Clásico del Camp Nou en un encuentro que ha dejado una mala imagen de nuevo después de todas las polémicas de la semana. Tras el encuentro, Álvaro Arbeloa ha apostado por seguir peleando hasta el final además de dejar dudas con la lesión de Kylian Mbappé y si podrá regresar y los deberes de cara a la próxima temporada.

Álvaro Arbeloa, tras el Clásico Barcelona-Real Madrid

Vuelta de Mbappé antes de final de temporada: "Pues no lo sé. Quedan dos semanas y según evolucione de las molestias que tiene ahora mismo veremos si puede jugar o no".

Viaje de Mbappé para hacer piña: "A mí me hubiese gustado que hubiese estado al 100% y hubiese podido jugar desde el principio. Eso es lo que me hubiese gustado".

Mensaje a la afición: "No podemos decir muchas cosas porque entendemos la frustración, el desencanto o lo insatisfechos que tienen que estar con esta temporada y lo único que podemos hacer es trabajar, mirar al futuro y aprender de todo lo que hemos hecho mal este año. Sabemos que el Real Madrid siempre vuelve, somos un equipo que hemos caído muchas veces y nos hemos levantado muchas veces pero, ahora mismo, entiendo el enfado que pueda tener cualquier aficionado madridista igual que lo tenemos nosotros. Es algo que está muy claro y hay que trabajar para darle la vuelta a la situación que tenemos ahora mismo".

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Final de temporada sin jugarse nada: "Con más responsabilidad todavía sabiendo que nuestra temporada ha acabado hoy, lo que no podemos hacer es dejarnos ni mucho menos. Son tres partidos que tenemos que salir a ganar. Defendemos algo que es mucho más grande que todos nosotros y nuestro prestigio que es el escudo del Real Madrid y a millones de aficionados y tenemos que demostrar que de verdad estamos dolidos haciendo tres grandes partidos y tres grandes victorias".

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Falta de rebeldía en el Real Madrid: "Ha sido un partido que se nos ha puesto muy cuesta arriba demasiado pronto. Teníamos enfrente un gran equipo y, sobre todo, son muy buenos también cuando se ponen con el marcador a favor. Saben administrar muy bien las posesiones flotando muchos jugadores. Es un equipo muy trabajado que ha hecho un gran partido y la pena es no haber marcado alguna de las ocasiones que hemos tenido incluso con 2-0 para haber visto que podíamos estar en el partido. Pero no era un escenario nada apacible para los jugadores. Les he pedido que se entregasen hasta el final independientemente de cómo estuviésemos en el marcador y es lo que hemos intentado hacer".

Reconstrucción en el Real Madrid: "Tenemos una gran plantilla a la que podemos sacar mucho rendimiento. Está claro que no ha sido nada fácil. No quiero que suene a excusa ni mucho menos todo lo que ha pasado estos meses pero han sido muchísimas bajas de jugadores importantes. A partir de ahí, creo que el club siempre va a buscar mejorar dentro de que tenemos una plantilla con jugadores muy muy buenos, jugadores que cualquier equipo de Europa querría. Ya sólo nos queda pensar en el futuro y saber todas las cosas que tenemos que corregir y hacer mucho mejor la temporada que viene y no hay más por nuestra parte".

Bases del equipo el próximo año: "Es algo que a mí no me corresponde analizar. Yo creo que, como he dicho en muchas ocasiones, necesitamos colectivamente dar un paso adelante, tener una idea muchísimo más clara de lo que queremos hacer, anteponer el colectivo a lo individual porque, más allá del talento, siempre tenemos que tener una idea muy clara y para mí ese es el principio. También aprender de que hemos perdido muchos puntos contra equipos y en partidos que no deberíamos. Puedes jugar contra el Barça y perder, claro que sí, es un equipo de tu nivel, pero hay partidos que no se nos pueden escapar como se han escapado. Seguro que ese es uno de los aprendizajes".

Cómo está Arbeloa y conversación pendiente con el club para el futuro: "Ya sabéis que seguramente tengamos una conversación con el club como es normal. Yo, ahora mismo, lo que quiero es que el equipo acabe bien que, como he dicho antes, que no se deje estos tres partidos. Va a haber momentos para jugadores que están entrenando bien tengan la oportunidad de sumar minutos y de acabar la temporada en el campo. Ese va a ser mi objetivo y en lo que voy a poner el foco estas dos semanas. Lo que depare el futuro, lo veremos a partir del 24-25 de mayo".

Por qué iba a ser titular Huijsen con gripe: "Él quería jugar pero se encontraba con muy pocas fuerzas, bastante débil cuando ha calentado y ha sido decisión mía que juegue Raúl porque creía que en un partido como este necesitábamos energía sobre todo en todos los puestos. Ha sido por eso la decisión".