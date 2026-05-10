Joaquín Anduro 10 MAY 2026 - 22:56h.

Así jugaron los hombres de Álvaro Arbeloa

La emoción de Flick tras la muerte de su padre con dedicatoria de Ferran y gestos de Vinicius, Arbeloa y el Real Madrid

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El Real Madrid cayó derrotado en el Clásico ante el Barcelona por 2-0 en un partido que certificó el título de campeón de forma definitiva para los culés. Tras todos los líos durante la semana, los blancos arrancaron muy perdidos y el Barça se lo hizo pagar con dos tantos de los que ya no se llegarían a recuperar pese a mejorar la imagen en la segunda parte.

En ElDesmarque ponemos nota y evaluamos, de manera individual, la actuación de los jugadores del conjunto merengue en la Jornada 35 de LALIGA EA SPORTS.

Thibaut Courtois [7]: A pesar de los dos goles y de que el de Rashford de falta fue por su palo, el belga, que regresaba tras su lesión, sacó varios mano a mano clarísimos para el Barça que pudieron haber significado una ventaja mayor.

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Trent Alexander-Arnold [5]: Pese a que arrancó dejando huecos en defensa tapados por Asencio, fue uno de los mejores futbolistas del Real Madrid con balón capaces de encontrar fluidez en la posesión, antes de terminar picado con Raphinha.

Raúl Asencio [6]: Le tocó entrar por la baja a última hora de Dean Huijsen y no notó la falta de preparación con dos carreras clave, sobre todo una para evitar el mano a mano de Rashford. Sin embargo, después se come la llegada de Ferran en el 2-0 de la que se pudo desquitar con un pase genial a Gonzalo que no llegó a terminar en gol.

Antonio Rüdiger [3]: No estuvo bien el central alemán, que además de causar una falta innecesaria que Rashford transformó en gol, mostró una falta de solidez extraña en un jugador como él además de no ser capaz de recuperar la posición en más de una ocasión.

Fran García [6]: Rapidísimo en el arranque para cortar una ocasión clarísima de Rashford. Buena actuación aprovechando su velocidad para cerrar cuando los futbolistas del Barça cogían la espalda a la defensa blanca con sus transiciones.

Aurélien Tchouaméni [5]: No fue de los peores del Real Madrid pero se le echó en falta más poderío en el centro del campo durante los minutos de sufrimiento para poder reivindicarse tras su pelea con Fede Valverde. Aun así, incluso las tuvo para marcar con sus llegadas y remates a balón parado.

Eduardo Camavinga [4]: No se complicó en esta ocasión el 6 madridista y fue a lo fácil con la pelota y en la presión pero poco a poco fue perdiendo consistencia hasta que Arbeloa le sustituyó.

Brahim Díaz [6]: Fue el mejor en ataque del Real Madrid con sus movimientos imprevisibles que tantos problemas causaron entre la defensa azulgrana aunque le faltó más apoyo por parte de sus compañeros para llegar a gol.

Jude Bellingham [3]: Perdidísimo durante toda la primera mitad sin enterarse de la intensidad con la que se debe jugar un Clásico. En la segunda, en la que acabó grogui tras un codazo y marcó un gol en fuera de juego, dio un paso adelante para ayudar en la posesión y el equipo lo notó.

Gonzalo García [5]: Tuvo en sus botas la ocasión más clara de toda la primera mitad para el Real Madrid en la que, tras un mal control, no acertó ante Joan. Fue importante en la presión para no dar aún más facilidades al Barcelona.

Vinicius Jr. [3]: En la primera parte apenas apareció y, en la segunda, le puso ganas pero no estuvo acertado. Perdonó una clara ante Joan García al querer superarle por arriba.

Sustituciones de Álvaro Arbeloa en el Barcelona-Real Madrid

Thiago Pitarch [4]: Entró en los momentos en los que el Real Madrid por fin estaba aportando intensidad pero el equipo se terminó cayendo sin que pudiera hacer algo para hacer notar su presencia.

César Palacios [-]: Entró para jugar los últimos minutos y no acertó en un remate con la zurda.

Franco Mastantuono [-]: El argentino apenas tuvo tiempo de tener incidencia en el choque.