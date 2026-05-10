Jorge Morán 10 MAY 2026 - 17:19h.

Los problemas del Real Madrid comenzaron después del Clásico

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Como ha cambiado la vida en el Real Madrid de un Clásico a otro. Esta noche, el club blanco visitará el Camp Nou con la opción de poder ver como el Barcelona canta el alirón delante de ellos. Pero si echamos la vista atrás, esto era totalmente distinto en el mes de Abril, en dónde los de Xabi Alonso, en ese momento entrenador del club madrileño, llegaban sin derrotas y como líderes de LALIGA EA SPORTS.

"El Real Madrid gana el Clásico y deja al Barça a cinco puntos de ventaja. Así comenzábamos el programa en el mes de Abril", empezó Matías Prats el programa de ElDesmarque de Cuatro, recordando las diferencias entre ese momento y el actual, en dónde todo está roto y se está viviendo la mayor crisis de la historia del club.

Las diferencias de un Clásico a otro

El presentador señaló todos los cambios que se han producido en un Real Madrid cargado de problemas extradeportivos. "Hoy siete meses después hay otro entrenador, peor que el que había, hay un incendio tremendo en el vestuario del Real Madrid y el Barça puede ganar LALIGA en el Clásico", señaló.

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"El proceso de autodestrucción del Real Madrid comenzó en aquel Clásico, con el enfado de niño caprichoso de Vinicius. A partir de ahí todo ha ido a peor, se acabó la temporada", recordó sobre el monumental mosqueo del brasileño, que acabó derivando en la salida de Xabi Alonso del banquillo blanco.

Muy diferente es la historia en el máximo rival, viviendo uno de sus mejores momentos. "En cambio, el Barça tiene por primera vez en mucho tiempo estabilidad... Laporta hasta 2031, Lamine renovado, la cantera como pilar del equipo, Flick siendo el líder y va a seguir durante muchos años", señaló antes de acabar con una reflexión: "Duele mucho perder una liga, pero duele mucho más perder el rumbo", zanjó.