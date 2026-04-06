Jorge Morán 06 ABR 2026 - 14:05h.

El jugador habló de su relación con Xabi Alonso

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Después de varios meses sin posarse delante de los periodistas, Vinicius fue el elegido para hablar en la rueda de prensa previa al partido contra el Bayern. El brasileño está siendo uno de los nombres destacados con Álvaro Arbeloa, recuperando su mejor nivel y siendo determinante para el Real Madrid. Todo lo contrario a la etapa con Xabi Alonso, en dónde estuvo desaparecido y lo más destacado fue su mosqueo durante el Clásico contra el FC Barcelona.

Ocurrió el pasado 26 de octubre, en la victoria del Real Madrid contra el Barcelona. Cuando mejor iban las cosas en el equipo de Xabi Alonso, la sustitución de Vinicius en el minuto 72 hizo explotar el vestuario. La imagen del brasileño sin entender su cambio y discutiendo con su entrenador, fue un duro golpe en el equipo, dividiendo a la plantilla y separando al entrenador de su estrella.

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Vinicius y lo ocurrido con Xabi Alonso

Tras esto, la relación entre ambos se complicó e incluso el brasileño se planteó no renovar con el Madrid. Una situación que acabó con el despido de Xabi Alonso y que ahora, meses después, ha querido explicar Vinicius en rueda de prensa.

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"Fue un momento que no fue bonito, pedí perdón a todos", comenzó diciendo Vinicius. "Me gusta jugar todos los partidos y no salir ninguno. Luego con la cabeza fría puedes entender que te has equivocado. Soy joven y cada día es una experiencia nueva en la que puedes mejorar", explicó el jugador.

Ahora, con Arbeloa en el mando, esto ha cambiado y como explica Vini, su relación ha mejorado en comparación a la que tenía con Xabi. "Ha sido un momento difícil, porque jugaba muchos partidos pero tenía pocos minutos, pero cada entrenador tiene su método y sus cosas. Yo creo que no ha sido posible conectar con lo que él quería y con lo que el equipo quería", dijo sobre su etapa con el vasco.

"Ha sido un momento de aprendizaje, aprendí mucho, los jugadores me ayudaron mucho en este tiempo, pude reflexionar y mejorar como persona. Ojalá pueda seguir así con Arbeloa, tengo una conexión maravillosa con él, siempre me ha dado la confianza, siempre me ha dicho lo que realmente tengo que hacer y estoy preparado para hacer grandes partidos para el míster y para este club que me ha dado tanto", zanjó.