Pepe Jiménez Sevilla, 06 ABR 2026 - 11:49h.

Isco Alarcón, un pasito más cerca

Isco Alarcón continúa con su proceso de recuperación tras su desafortunada lesión

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Isco Alarcón vuelve al grupo. El capitán del Betis, tras meses de recuperación y trabajo en solitario, pudo ejercitarse, de manera parcial, este lunes con el resto de sus compañeros y, evidente, se convirtió en la gran noticia verdiblanca en una semana importantísima.

Advertía Manuel Pellegrini, entrenador verdiblanco, en sala de prensa este pasado Jueves Santo que habría que esperar a "la semana próxima" para ver si Isco Alarcón podía aguantar cargas para estar con sus compañeros y la imagen de este lunes no podría ser más positiva.

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El '22' bético, aunque lo hace siempre de manera parcial, ha vuelto a ejercitarse con sus compañeros este lunes y arranca, ahora sí, la recta final de su recuperación antes de volver a competir.

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Cabe recordar que Manuel Pellegrini sí descartó de la lista de la Europa League a Lo Celso para incluir a Álvaro Fidalgo, entendiendo que el argentino tendría complicado volver a competir en dicho torneo, pero sí mantuvo a Isco Alarcón, por lo que la confianza es máxima en su regreso.

Si todo va según lo esperado, si Isco Alarcón aguanta bien las cargas y su físico responde, el capitán bético podría estar muy pronto con sus compañeros en sesiones más largas y, posteriormente, podría ir siendo convocado e incluso sumar algunos minutos.

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La recuperación de Isco Alarcón en el tramo final sería una excelente noticia para un Betis que llega al tramo final en un momento irregular y que necesita la magia, la calidad y el compromiso de un hombre que, como bien comentaban Manuel Pellegrini y Manu Fajardo la pasada semana, sumaría un importante plus al nivel competitivo del grupo.

Grandes noticias para arrancar la semana. La vuelta de Isco Alarcón, un poco más cerca.