Lucas Gatti 05 ABR 2026 - 14:25h.

Gio Lo Celso se juega su participación en el Mundial 2026

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A 72 días del debut de la Selección Argentina frente a Argelia por la Copa del Mundo 2026, partido programado para el 16 de junio en Kansas City, Estados Unidos, la presencia de Giovani Lo Celso en dicho certamen es una incógnita. El jugador del Betis sigue sin tener minutos dos meses y medio después de que cayera lesionado.

El entrenador de la Albiceleste, Lionel Scaloni, mantiene la duda de si el futbolista integrará o no la lista definitiva de 26 elegidos para competir en Estados Unidos, México y Canadá. Para el director técnico de Pujato, Santa Fe, el mediocampista ofensivo es muy importante en la estructura de su equipo tanto de titular como de recambio, pero para ello deberá estar en perfectas condiciones físicas, ya que el seleccionador no llevará a jugadores que no estén al 100% desde lo físico.

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En la selección argentina, Lo Celso no juega desde hace seis meses. El último partido encuentro fue el 10 de octubre de 2025, en el amistoso frente a Venezuela, con victoria por 1-0 en Miami, donde anotó el único gol del triunfo y fue titular. En ese cotejo, fue una figura destacada, dedicando su gol al fallecido técnico Miguel Ángel Russo. Previamente, integró el plantel campeón de la Copa América 2024, ingresando en la final contra Colombia, partido que terminó 1-0 con el tanto de Lautaro Martínez.

Lo Celso es uno de los futbolistas con más presencias en el seleccionado argentino desde la asunción de Scaloni como seleccionador, con 65 partidos y cuatro goles marcados. Fue de los primeros en ser convocados y, cuando estuvo bien físicamente, arrancó como titular. Pero sus continuas lesiones le generaron ir perdiendo terreno en la consideración del entrenador. Es más, a raíz de haber sufrido un desprendimiento del bíceps femoral de la pierna derecha, el volante zurdo, de 29 años cumplirá 30 el próximo 9 de abril, quedó afuera del Mundial de Qatar 2022.

Según pudo saber ElDesmarque, hoy Lo Celso pelea por un lugar para meterse en la lista final. Entre él, Valentín Barco, futbolista del Racing de Estrasburgo de Francia, Máximo Perrone, que milita en el Como 1907 de Italia, y Franco Mastantuono del Real Madrid, sólo irán dos al Mundial.

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Gio Lo Celso, a la espera de su regreso al Betis

El oriundo de Rosario, Santa Fe, no juega desde fines de febrero, poco más de un mes, debido a una lesión muscular que lo alejó de las canchas. En la vuelta a los entrenamientos durante esta semana, el director técnico Manuel Pellegrini pudo contar con el volante argentino, que sabe que se juega su pasaje al Mundial en estos casi dos meses que quedan de competición europea. Sin embargo, no estuvo ante el Espanyol y está por ver si llega al choque de Europa League con el Sporting de Braga. Recién el argentino podría regresar a sumar minutos en el encuentro oficial contra Osasuna de visitante, el domingo 12 de abril.

Lo Celso deberá acelerar en este sprint final y mostrar que no sólo está ya recuperado físicamente, sino que se encuentra en condiciones futbolísticas para aportar su fútbol a la Selección. Le van a quedar ocho partidos de LALIGA EA Sports y, al menos, uno de Europa League, que será la vuelta ante el Braga en La Cartuja (que podrían ser tres más si el Betis llega a la final), de esta temporada para lograr continuidad, mostrar un buen rendimiento y ganarse su lugar para la Copa del Mundo 2026.