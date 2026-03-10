Pepe Jiménez Sevilla, 10 MAR 2026 - 12:43h.

Pellegrini cuenta lo último que se sabe sobre la lesión de Lo Celso

Giovani Lo Celso trabajó sobre el césped este martes

Compartir







Una de las imágenes de la jornada. Giovani Lo Celso, jugador del Betis, se ejercitó este martes sobre el césped -en un campo diferente al de sus compañeros- y empieza a ver algo de luz tras la desafortunada lesión vivida a finales del pasado año. ¿Cuándo volverá Pellegrini a contar con él?

Sin opciones de jugar en Europa League lo que resta de temporada al ser borrado de la lista, el principal objetivo de Lo Celso es poder disputar algunos encuentros con el Betis antes de finalizar la temporada.

PUEDE INTERESARTE El Big Data predice el final de LALIGA EA Sports tras la jornada 27, con el Real Betis como favorito para la quinta plaza

El mediapunta argentino, a pesar de que su recuperación aún necesita muchas semanas de trabajo, no pierde la esperanza de cara al Mundial y sabe que es imprescindible que vuelva a jugar antes de que acabe la temporada.

PUEDE INTERESARTE Jesús Rodríguez vuelve a las oficinas del Betis por un motivo muy especial

Como el propio Manuel Pellegrini reconocía hace unas semanas, en el club saben que Lo Celso no podrá estar disponibles para las fechas de los octavos de final de la Europa League ni, posiblemente, los cuartos de la misma competición, por lo que al argentino le queda, como mínimo, un mes más de recuperación.

"La recuperación de Gio se sabe cómo va a ser, las otras pueden ser más largas y más cortas. Gio no llegaba en ningún caso a los octavos de final y veríamos si a los cuartos. Con su lesión era complicado jugar jueves y domingo. Ojalá se recupere pronto, la llegada de Álvaro fue por la larga recuperación suya y veremos lo que se demora Isco. Fue una decisión difícil, pero la más cuerda por la participación que puede tener en las dos competiciones", decía Manuel Pellegrini hace unas semanas.

Ni el futbolista, ni el club, van a tomar riesgo alguno en su vuelta y entienden que es primordial que se recupere al 100% antes de volver a pisar el césped, por lo que, una vez que vuelva al grupo, Lo Celso necesitará varias semanas de trabajo para ganarse un puesto en competición oficial. El objetivo está marcado y aunque no es sencillo... todos esperan que el atacante vuelva antes de cerrar el curso.