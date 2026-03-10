Basilio García Sevilla, 10 MAR 2026 - 10:36h.

El delantero juvenil renovó hasta 2028 y su hermano le acompañó en el momento de la firma

Juan, el hermano de Jesús Rodríguez, y un 'hat-trick' de presentación en el juvenil A del Betis

La de Jesús Rodríguez ha sido la última gran venta de un futbolista del Real Betis Balompié. El traspaso al Como 1907 del de Alcalá de Guadaira entró directamente en el ranking de mejores ventas de un canterano verdiblanco, pero el futbolista no pierde el vínculo con la entidad de Heliópolis. De hecho, recientemente ha regresado a las oficinas del club.

No ha sido para nada relacionado con su futuro, a pesar de que muchos están pendientes de que, con su buen rendimiento en Italia, la Premier League pague un jugoso traspaso por él que reportaría beneficios al Betis, sino para acompañar a su hermano Juan Rodríguez, que ha renovado su contrato con la institución verdiblanca.

Jesús Rodríguez ha aprovechado una jornada de descanso en Italia para viajar hacia Sevilla y acompañar a toda su familia en un día especial para ellos. El pequeño de la familia, el delantero Juan, ampliaba su contrato con un Betis al que llegó en 2024, cuando su hermano empezaba a despuntar en el primer equipo. Tras cambiar hace unos meses de agencia de representación y enrolarse en la misma que lleva los asuntos de su hermano -All Iron Sports-, ha firmado hasta junio de 2028.

“Muy feliz y orgulloso de seguir formando parte de este gran club. Gracias por la confianza depositada en mí. ¡Con muchas ganas de seguir trabajando y dándolo todo por estos colores!”, publicaba en Instagram el futbolista, junto a fotos con toda su familia y su hermano, que también le respondió. “¡A por más!” y “siempre juntos” fueron los dos mensajes que le dedicó un jugador que ya es internacional absoluto pese a su juventud.

Las características tan distintas de Juan Rodríguez

El futbolista recién renovado es un delantero espigado, de referencia, nada que ver con la forma de jugar con su hermano. Ha ido entrando poco a poco en el equipo de División de Honor Juvenil, líder de su categoría, y suma ya ocho goles y tres asistencias pese a ser un jugador de segundo año.

Juan Rodríguez mide 1,93 metros y utiliza su fortaleza física para, a sus 17 años, imponerse en la punta de ataque. Comenzó en el fútbol en las filas del Atlético Oromana de su localidad natal, pero siendo infantil de primer año se marchó al CD Los Caminantes, de Montequinto, para seguir con su progresión.

La categoría de cadete la disputó en el CD San Roque Balompié, de Sevilla Este, y antes de acabar su última temporada allí fue llamado a filas por el Real Betis, donde ya militaba su hermano Jesús. En su primer año en el Liga Nacional marcó diez goles, lo que llamó la atención de Dani Fragoso, actual técnico del filial. Ahora, se ha asentado ya en un equipo juvenil que quiere seguir conquistando títulos tras su exitosa temporada anterior.