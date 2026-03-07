Pablo García, a la cabeza de la celebración del Betis Deportivo: "El que no baile, es sevillista"
El de Alcosa, con dos goles, fue protagonista en el césped y en el festejo
Pablo García baja al filial para jugar el derbi chico
Ganar un derbi sevillano con la camiseta de cualquiera de los dos equipos es un sueño pata todos los canteranos de ambos clubes, pero mientras llegan o no a la élite, tienen la oportunidad de hacerlo jugando en los equipos de base. Este viernes, el Betis Deportivo se impuso al Sevilla Atlético en un duelo por todo lo bajo del Grupo 2 de la Primera Federación, y los verdiblancos asoman un poco la cabeza con el objetivo de la permanencia, aunque no está nada difícil.
Además de aprender a jugar un partido de estas características, también los canteranos viven en sus carnes cómo celebrarlos, y es totalmente habitual que se dé el festejo sobre el césped cuando acaba el derbi chico. Así sucedió en la Ciudad Deportiva Luis del Sol, con una celebración muy bética en la que Pablo García estuvo a la cabeza, como hiciera también en el terreno de juego.
El partido en sí fue un derbi con todas las letras, con goles, remontada, polémica y algunas entradas duras. Mucha intensidad y no demasiado fútbol, y tampoco le hizo falta más al Betis Deportivo para imponerse, muy superior desde que se vio en superioridad numérica tras la expulsión de Jalade.
Recuerdos al Sevilla en la celebración
Unos 1800 aficionados se dieron cita en la noche fría del viernes en la Ciudad Deportiva Luis del Sol, entre ellos unos 200 del grupo de animación de Gol Sur, que se ubicaron en la zona más baja de la grada principal, pegados a lo que sería el Gol Norte, muy cerca de la puerta de vestuarios.
En esa zona se centró la celebración de los béticos, con un Pablo García disfrutando de lo lindo pese a haber ‘descendido’ al filial después de toda la temporada en el primer equipo. Bético y canterano, que más se puede pedir. “El que no baile es sevillista” y otros cánticos en relación al eterno rival fueron protagonistas de la alegría verdiblanca, tal y como puedes ver en el vídeo que encabeza esta pieza.