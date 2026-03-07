Basilio García Sevilla, 07 MAR 2026 - 10:30h.

El de Alcosa, con dos goles, fue protagonista en el césped y en el festejo

Pablo García baja al filial para jugar el derbi chico

Compartir







Ganar un derbi sevillano con la camiseta de cualquiera de los dos equipos es un sueño pata todos los canteranos de ambos clubes, pero mientras llegan o no a la élite, tienen la oportunidad de hacerlo jugando en los equipos de base. Este viernes, el Betis Deportivo se impuso al Sevilla Atlético en un duelo por todo lo bajo del Grupo 2 de la Primera Federación, y los verdiblancos asoman un poco la cabeza con el objetivo de la permanencia, aunque no está nada difícil.

Además de aprender a jugar un partido de estas características, también los canteranos viven en sus carnes cómo celebrarlos, y es totalmente habitual que se dé el festejo sobre el césped cuando acaba el derbi chico. Así sucedió en la Ciudad Deportiva Luis del Sol, con una celebración muy bética en la que Pablo García estuvo a la cabeza, como hiciera también en el terreno de juego.

PUEDE INTERESARTE El motivo por el que Pablo García bajará puntualmente al Betis Deportivo

El partido en sí fue un derbi con todas las letras, con goles, remontada, polémica y algunas entradas duras. Mucha intensidad y no demasiado fútbol, y tampoco le hizo falta más al Betis Deportivo para imponerse, muy superior desde que se vio en superioridad numérica tras la expulsión de Jalade.

PUEDE INTERESARTE Del Nido Carrasco, por primera vez como presidente en el palco de un derbi chico en campo bético

Recuerdos al Sevilla en la celebración

Unos 1800 aficionados se dieron cita en la noche fría del viernes en la Ciudad Deportiva Luis del Sol, entre ellos unos 200 del grupo de animación de Gol Sur, que se ubicaron en la zona más baja de la grada principal, pegados a lo que sería el Gol Norte, muy cerca de la puerta de vestuarios.