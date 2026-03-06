Basilio García Sevilla, 06 MAR 2026 - 22:36h.

El gesto de beticismo de Antony, presenciando el derbi chico junto a Deossa

Llamativa novedad en el palco de la Ciudad Deportiva Luis del Sol en el derbi chico que se disputó en la noche de este viernes. Después de varias ausencias consecutivas, José María del Nido Carrasco ha vuelto a encabezar la representación institucional sevillista en un partido entre el Betis Deportivo y el Sevilla Atlético.

El máximo mandatario sevillista ha acudido a la instalación que el Real Betis Balompié tiene en Los Bermejales junto al consejero Luis Castro, así como con Pablo Blanco y Agustín López, las cabezas visibles de la cantera sevillista. Algunos aficionados béticos, por cierto, cantaron aquello de “Junior quédate”, que ya ha sonado en los últimos derbis, y también "Nervión se vende".

En el lado verdiblanco, el presidente Ángel Haro hizo de anfitrión en el palco, acompañado por consejeros como Joaquín Sánchez u Ozgur Unay. También estaba muy cerca de ellos Álvaro Ladrón de Guevara, mano derecha de Manu Fajardo en la dirección deportiva verdiblanca.

Su primer derbi chico en Heliópolis como presidente

Desde que José María del Nido Carrasco accediera a la presidencia del Sevilla el 1 de enero de 2024, es la primera vez que presencia el derbi chico en el feudo verdiblanco. Antes de su llegada a la presidencia, el partido en Heliópolis ya se había disputado, y el de la temporada 24/25 se celebró justo unos días después de que el Sevilla rompiera relaciones con el Betis por la polémica de la denuncia verdiblanca a Isaac Romero, Juanlu y Kike Salas, por enarbolar una bandera con el escudo bético tachado tras el derbi en el Sánchez-Pizjuán.

Por ese motivo, tampoco se sentaron en el palco en el derbi chico de vuelta en el Estadio Jesús Navas, siendo Ángel Haro la ‘máxima autoridad’ en el primer partido, ya que estuvo acompañado por Pablo Blanco.

En el derbi de esta temporada de la primera vuelta, Del Nido Carrasco sí estuvo presente, pero vio el partido sentado junto a Matías Almeyda, lejos de los asientos de honor. Joaquín Caparrós como presidente de honor fue el máximo representante sevillista, aunque en esa ocasión no fueron los consejeros más conocidos de la cúpula verdiblanca. Este gesto indica que las relaciones vuelven a ser cordiales entre los dos consejos de administración, apenas uno días después de encontrarse en el Estadio de La Cartuja.