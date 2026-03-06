Basilio García Sevilla, 06 MAR 2026 - 22:06h.

Presencia del brasileño en la Zona Lounge de la Ciudad Deportiva Luis del Sol

Antony y el Cucho Hernández se encararon con un sector de aficionados del Betis tras el empate ante el Sevilla

Compartir







Es habitual que en los derbis de filiales los jugadores del primer equipo apoyen a los canteranos. No hubo excepción en el Betis Deportivo – Sevilla Atlético de este viernes en la Ciudad Deportiva Luis del Sol, y aunque la representación de los jugadores verdiblancos no fue muy amplia, sí que fue importante. Antony, uno de los grandes protagonistas del derbi del pasado domingo, estuvo presente.

El brasileño presenció el partido junto a Nelson Deossa en la Zona Lounge de la instalación verdiblanca, en la zona sur del campo de Los Bermejales. El brasileño, vestido de calle a su particular estilo, vivió con intensidad el derbi de filiales, apenas cinco días después de haber sido protagonista en el que se celebró el pasado domingo en el Estadio de La Cartuja.

PUEDE INTERESARTE Antony está de regreso… y con la sonrisa de jugón

Se trata de un gesto más de beticismo de Antony, que llega en unos días en los que ha estado discutido. Aunque abrió el marcador del partido ante el Sevilla FC, su rendimiento durante el partido no fue el mejor, lastrado por la pubalgia que arrastra, molestias en el aductor y, además, atravesaba un proceso febril. Además, tras el partido se encaró a los aficionados de la grada de Gol Sur, aunque tres días más tarde se excusó argumentando que era fruto de la frustración que sentía.

Antony, atento a Pablo García

Antony ha vibrado en el derbi chico, presenciando muy de cerca, por ejemplo, las evoluciones de un Pablo García que esta semana ha bajado al filial para jugar este partido. El de Parque Alcosa ha perdido protagonismo en el primer equipo, y vive tanto a su sombra como a la de Ez Abde. Eso sí, en el derbi de ida en el Sánchez-Pizjuán, fue titular precisamente en el lugar del brasileño, que estaba suspendido. Este viernes, Antony ha vuelto a ver el derbi desde una especie de palco y Pablo García lo ha jugado desde el césped. El de Alcosa, autor del 3-1, saludó a Antony con un gesto al marcar su gol muy cerca de la ubicación del crack.

PUEDE INTERESARTE Antony emula en el Betis los mejores números de su carrera

Es, además, el primer derbi chico que el de Sao Paulo vive in situ, toda vez que cuando se celebró el del pasado ejercicio, aún militaba en el Manchester United.