Betis Deportivo - Sevilla Atlético: horario y dónde ver hoy el derbi chico en TV y online

Basilio García Sevilla, 06 MAR 2026 - 06:52h.

Los filiales de los clubes sevillanos se miden este viernes en la Ciudad Deportiva Luis del Sol

Pablo García baja al filial para jugar el derbi chico

El Betis Deportivo y el Sevilla Atlético se miden este viernes en el derbi chico, la reedición en Primera Federación del duelo de máxima rivalidad hispalense que el pasado domingo disputaron los primeros equipos de ambos clubes en el Estadio de La Cartuja. Aquel acabó en empate, y en este los dos filiales llegan con la urgencia de ganar.

El derbi de filiales se juega aún con la resaca del del domingo, pero la palabra que define la situación de los dos equipos es la de preocupación. Tanto el filial del Real Betis como el del Sevilla FC están en puestos de descenso a Segunda Federación, y con mucha distancia respecto a la salvación, marcada por el Real Murcia en la decimoquinta plaza. Los verdiblancos son decimoctavos a diez puntos de la salvación, mientras que los franjirrojos están un punto y un puesto por debajo.

Como novedades, en el Betis Deportivo van a poder contar con Pablo García, que jugará su primer partido con el filial en lo que va de temporada, con el que está entrenando esta semana después de un tiempo ausente de las alineaciones de Manuel Pellegrini. En el caso del Sevilla Atlético, Alberto Flores estará seguro defendiendo la meta del filial, y no se descarta que baje Miguel Sierra, al que le daría tiempo de estar el domingo en el partido del primer equipo ante el Rayo Vallecano.

¿Dónde puedo ver el Betis Deportivo - Sevilla Atlético de hoy?