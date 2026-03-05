Álvaro Borrego 05 MAR 2026 - 19:11h.

El canterano jugará el derbi de filiales en busca de recuperar el protagonismo perdido con el primer equipo

Antony está de regreso… y con la sonrisa de jugón

Compartir







Pablo García volverá a jugar con el filial. Después de casi ocho meses de manera interrumpida en dinámica de primer equipo, y aunque así siga siendo, el canterano tendrá de nuevo minutos con el Betis Deportivo. Lo hará, seguramente como titular, este próximo fin de semana, en el derbi chico contra el Sevilla Atlético. Una noticia que avanzaba el compañero Manolo Nieto en PTV Sevilla y que obedece al deseo del jugador de recuperar la confianza que por momentos no está teniendo a las órdenes de Manuel Pellegrini, instrucción respaldada también con el cuerpo técnico de ambos equipos y con el propio club.

Caprichos del destino, la última titularidad liguera de Pablo García con el primer equipo fue precisamente contra el primer equipo del Sevilla FC, allá por el mes de noviembre. El canterano únicamente ha sido titular en el 8% de los partidos oficiales que ha disputado el Real Betis este curso. Ha perdido protagonismo estas semanas y en 2026 solo salió de inicio en Grecia. La altísima competencia de su posición, con el feroz rendimiento de Ez Abde o Antony, acompañada de la irregularidad que ha mostrado el futbolista criado en Alcosa, por momentos falto de ese olfato que tanto le hacía brillar en la cantera, le han invitado a tomar esta decisión. Aunque sea de manera puntual, el canterano regresará al filial, donde quizás sí pueda tener la regularidad, la confianza y sobre todo el gol que tanto le ha caracterizado durante su corta carrera.

En su entrevista para Canal Sur Radio, Dani Fragoso, ahora entrenador del filial, explicaba que ha sido una decisión consensuada entre todas las partes: "Ha sido de ambos, ha sido del futbolista, de nosotros, del club. Al final tiene ficha con nosotros, podemos contar con él, el primer equipo ha pensado también en nosotros, que también es de agradecer, y bueno, lo más seguro es que podamos contar mañana con él".

Fragoso puso en valor la honestidad de Pablo García, que durante el curso pasado ya repitió este proceso en muchas ocasiones: "Ahí se ve la humildad que tiene Pablo. Aquí estamos, aparte de futbolistas, educando a que sean buenos profesionales, que son todos, y buenas personas, y el año pasado lo demostró también, que fue con el primer equipo a jugar la final de la Conference, y sin dormir casi y sin comer o descansar, jugábamos en Ponferrada con la Copa de Campeones con el Juvenil y se vino con nosotros igual que Manu González. A eso hay que darle normalidad, son jugadores del club y cuando no estén jugando en el primer equipo, yo creo que es una obligación de que el jugador no puede estar parado y que si es posible, que juegue los máximos minutos posibles".