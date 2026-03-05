Basilio García Sevilla, 05 MAR 2026 - 13:21h.

El brasileño se ha reincorporado al trabajo grupal tras superar sus problemas físicos

Antony se excusa tras su incidente en el derbi: "No es nada contra los béticos, eso nunca"

Han pasado cuatro días desde el derbi en el que el Real Betis Balompié dejó escapar una ventaja de dos goles sobre el Sevilla FC. No fue un día fácil para Antony, que aunque marcó un gol acabó enfadado, dejando una de las estampas del domingo al encararse con aficionados del Gol Sur del Estadio de La Cartuja.

El brasileño hizo el primer gol del partido, pero fue desapareciendo de él, aquejado de sus habituales molestias en el pubis y en el aductor y, por si fuera poco, atravesando un proceso febril que le ha mantenido KO durante unos días. Este miércoles, se entrenó en solitario dentro del programa de recuperación de sigue, y después atendió a los medios del club para excusarse por lo sucedido tras el pitido final del derbi.

Ya en la sesión del jueves, Antony ha vuelto a trabajar con el resto de sus compañeros, y lo ha hecho con una sonrisa en la cara, como han podido recoger las cámaras de ElDesmarque. El de Sao Paulo, que se suele reservar en las primeras sesiones de la semana, empieza a trabajar normalmente sobre el jueves, así que ha comenzado el entrenamiento saludando a todos los integrantes del cuerpo técnico.

Después, se le ha podido ver con su inseparable Ez Abde, los dos puñales de las bandas verdiblancas. El marroquí y el brasileño han bromeado durante los ejercicios abiertos a los medios, e incluso han simulado entre risas una pelea.

Aitor Ruibal, ausencia

Por otra parte, el entrenamiento ha dejado la ausencia de Aitor Ruibal, que se ha ejercitado en el gimnasio, al margen de sus compañeros. El catalán tuvo problemas tras el partido ante el Rayo Vallecano que no le impidieron llegar al derbi, jugándolo íntegro. Sin embargo, el cuerpo técnico ha decidido ser cauto con él, sin descartarlo ni mucho menos para el partido del Coliseum ante el Getafe. Además, Pablo García sigue ejercitándose con el filial de cara al derbi chico de este viernes.

El Betis entrenará este viernes, a las 10.30, en la Ciudad Deportiva Luis del Sol, y tras la sesión ofrecerá su rueda de prensa Manuel Pellegrini. El sábado entrenará a puerta cerrada a las 11.15 horas, y ya por la tarde emprenderá el viaje en avión hacia la capital de España.