Basilio García 06 MAR 2026 - 23:15h.

La expulsión de Jalade a los 20 minutos decantó el partido entre filiales

El gesto de beticismo de Antony, presenciando el derbi chico junto a Deossa

El Betis Deportivo sí ha conseguido que el derbi chico se quede en Heliópolis. Los de Dani Fragoso han vencido con solvencia a un Sevilla Atlético que se puso por delante en el marcador, pero que apenas cinco minutos después quedó sentenciado por un absurdo penalti de Jalade sobre Rodri Marina, que supuso la expulsión del rumano cuando quedaban 75 minutos por delante.

Pablo García convirtió el penalti, que neutralizaba la ventaja que había adquirido el equipo de Luci gracias a un gol de Valentino, y empezaba a mostrar que, pese a no brillar con el primer equipo, la Primera RFEF se le queda ya pequeña. Quizás un paso intermedio sea lo que necesita el habilidoso futbolista del Parque Alcosa.

En las dos primeras acciones del partido, los dos filiales demostraron porque están en puestos de descenso, perdiendo balones fáciles. A partir de ahí, el Sevilla Atlético comenzó algo mejor, gozando por medio de Collado de un mano a mano que envió fuera por poco. En el 14’ se adelantaron los visitantes, con un Valentino que fue mucho más listo que Rodri Marina y Manu González, los dos muy blandos en los despejes.

Se le ponía de cara el derbi chico a los de Luci, que ya habían ganado el de la primera vuelta, pero esos buenos minutos bajo la manija de Nico Guillén los tiró a la basura Jalade con su penalti sobre Rodri Marina. El catalán Romero Freixas no lo dudó y expulsó al rumano, reforzando su decisión en la rudimentaria revisión de VAR de la Primera Federación.

Los de Luci se limitaron a apagar fuegos, por lo que estaba claro que el gol verdiblanco llegaría. Así fue a seis minutos del descanso. El Betis Deportivo acosaba a los de rojo, y tras un mal despeje de Valentino, Morante fusiló a Alberto Florres. Antes del descanso, el Sevilla Atlético estuvo cerca de empatar con un disparo de Isra Domínguez que tuvo que sacar Manu González.

Pablo García sentencia

Esa ocasión antes del descanso fue la última de un filial sevillista al que se le hizo larguísimo el partido, jugado en desventaja desde los primeros 20 minutos. Además, Pablo García sentenció en el 48’, cruzando un disparo desde la frontal tras una buena jugada personal. Alberto Flores pudo hacer más.

Los pocos acercamientos sevillistas desembocaron en contras peligrosas del Betis Deportivo, aunque solo en un disparo de Rodri Marina al larguero estuvo cerca de llegar el cuarto. En el descuento, se revisó una posible roja a Bornes, pero no llegó a mayores. El derbi chico bailó al son de un Pablo García que celebró su gol con una mirada de complicidad con Antony.

Una alegría en el bando verdiblanco tras el derbi del pasado domingo, aunque al filial le queda seguir remando para agarrarse a una salvación que ahora está a siete puntos. Mucho peor para el Sevilla Atlético, que pasa a ser colista y está a 11 puntos de salir del descenso.