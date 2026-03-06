El Betis, pendiente al futuro de Jesús Rodríguez

Álvaro Borrego 06 MAR 2026 - 16:54h.

El club ingresaría un 12,5% de la plusvalía de una futura venta

El Betis, cerca de cerrar un negocio redondo por Mateo Flores

Jesús Rodríguez se ha convertido en uno de los futbolistas de moda en la Serie A. El canterano del Real Betis, ahora también internacional absoluto por España, es todo un referente en los esquemas de Cesc Fábregas, que ha sabido explotar las virtudes de un extremo que no para de crecer. Ocho asistencias y siete goles lleva este curso en el Como 1907, siendo pieza fundamental para meter a su equipo en las semifinales de la Copa y estar, a once jornadas para el final, peleando por meter al equipo transalpino en la Champions League por primera vez en su historia.

Sin ir más lejos, este fin de semana fue clave en el triunfo frente al Lecce, marcando un gol y dando otra asistencia. El atacante de 20 años, natural de Alcalá de Guadaíra, es el segundo máximo asistente de su Liga, y está entre los 20 atacantes más valiosos del campeonato. Su valor no para de crecer y estas últimas semanas ha salido a la palestra el supuesto interés de varios clubes de la Premier League. Un escenario al que no es ajeno el Real Betis, pendiente del futuro de un jugador que todavía podría seguir dejando beneficios en las arcas de la entidad.

El Real Betis acordó con el Como 1907 la venta de Jesús Rodríguez por 22.5 millones de euros fijos, más 3 adicionales de casi obligado cumplimiento. Dentro del acuerdo se incluyeron otros 3 millones adicionales, según varias variables. Además de todo eso, el club heliopolitano acordó quedarse un 12,5% de la plusvalía de una futura venta, dadas las certezas que guardaban en Heliópolis de que el jugador sigue creciendo.

Conviene recordar que ese porcentaje únicamente se ingresaría si se genera plusvalía. Es decir, para que se reporten beneficios extras el conjunto italiano debería venderlo por encima de los 22.5 millones que pagó en verano. Algo prácticamente seguro dada la proyección del español. Por poner varios ejemplos, si Jesús Rodríguez fuese traspasado por 80 millones, cantidad nada desdeñable, el Real Betis ingresaría unos 7.2 millones de euros. Si el Como lo vendiese por 50 kilos, 3.4 millones irían a parar a las arcas de la entidad verdiblanca, como avanzaron en su día desde Mundo Betis.