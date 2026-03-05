Álvaro Borrego 05 MAR 2026 - 20:14h.

Ingresará 1.4 millones si el Arouca logra la permanencia

Las limitaciones económicas del nuevo fútbol hace que cualquier ingreso sea bienvenido. Los clubes exprimen todas las fórmulas habidas para encontrar beneficios adicionales, en busca de ganancias extraordinarias que puedan engordar las arcas sin que la apuesta suponga riesgo alguno para la entidad. Y uno de los desafíos que el Real Betis planteó en verano está a un paso de materializarse. Si nada se tuerce, el club ingresará 1.4 millones de euros por la venta de Mateo Flores, en lo que sería un negocio redondo para la sociedad, dado que la cantidad íntegra serían plusvalías.

El Real Betis acordó en el último verano la cesión de Mateo Flores al Arouca, un club de media tabla de Portugal. Dentro de la operación se incluyó una cláusula a través de la cual sería obligatoria la compra del futbolista si el conjunto luso lograba su permanencia en primera división. Ese objetivo está cerca de cumplirse, dado que a diez jornadas para el final tienen un colchón de siete puntos con el descenso. Una vez se materialice, el conjunto verdiblanco ingresaría 1.4 millones de euros y además se quedaría con un 20% de los derechos del jugador. Una jugada maestra de la dirección deportiva, que se aseguraría un ingreso nada desdeñable por un futbolista sin hueco en la plantilla del primer equipo.

Más importancia si cabe tiene la operación dada la situación contractual del futbolista. Aunque empezó teniendo continuidad, Mateo Flores sufrió a finales de agosto una grave lesión de menisco que le ha mantenido en el dique seco durante casi toda la temporada, por lo que apenas ha disputado cinco partidos oficiales hasta la fecha. Una tesitura que no emborrona los intereses del Real Betis, que ingresará casi un millón y medio si el Arouca, que va camino de hacerlo, concreta su permanencia en Primera División.

Mateo Flores debutó con el primer equipo del Real Betis en octubre de 2024, en el tramo final del duelo frente a Osasuna en El Sadar, y participó en 17 partidos oficiales entre LALIGA, Copa del Rey y Conference League, disputando un total de 620 minutos.