10 MAR 2026

Aprovechando la visita de la FIFA a nuestro país para ir revisando las sedes del Mundial 2030 que organizará España junto a Marruecos y Portugal, el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán se ha referido al debate sobre qué sedes serán las elegidas definitivamente. Después de que la Federación Española hiciera una primera selección de once estadios, quedó claro que dos candidatas como Vigo y Valencia podían y debían estar. La capital gallega reforma su campo, mientras que el Valencia CF ultima uno nuevo, el Nou Mestalla, que será el más moderno de España en 2027 y, además, tendrá una capacidad de más de 70.000 espectadores. Rafael Louzán, presidente de la Real Federación Española de Fútbol, que ha estado presente este lunes en la firma del I Convenio Colectivo para el arbitraje, se refería poco después al debate en El Larguero de la Cadena Ser.

Así ve Louzán las sedes de Vigo y Valencia

Rafael Louzán fue claro al ser preguntado el motivo por el cual no concibe un Mundial sin Valencia. "Es que Valencia va a tener, y de hecho las obras las están viendo el estadio más moderno de fútbol español para ese Mundial, que va a ser un estadio de 70.044 espectadores. ¿Por qué no entró en su momento? Creo que porque había problemas entre la propiedad del campo, Peter Lim, y el Ayuntamiento. Finalmente esos problemas ya se han solucionado y por lo tanto FIFA tiene la capacidad de decidir, pero ante eso yo creo que no le deberían surgir muchas dudas. Igual que el caso de Vigo, porque el alcalde traslada que tiene muchísimo interés y a mí me parece bien, pero dentro de los 11 candidatos no estaba porque no la eligieron en su momento", dice Louzán.

El problema de Vigo

En el caso de Vigo Louzán también es optimista pero les aprieta. Tienen que subir el aforo. "No es que yo tuviera ninguna participación en ese tema, que yo no estaba como presidente, pero están ahí a las puertas. Vigo ahora mismo, cuando lo acabe, que será dentro de un año y pico la última grada, va a tener 30.000 espectadores, por lo que nos dice el alcalde, y aquí se exigen 43.000. Hace falta poner 13.000 espectadores más en ese estadio. Por lo tanto, vamos a ver si esas circunstancias se dan, pero yo creo que pueden ser dos ciudades para que puedan optar a poder estar ahí", explica el presidente de la RFEF.

Dos vías diferentes de trabajo: bronca en Vigo o trabajo

Para ser sede, le exponen a Louzán en el mencionado programa, el Valencia ha optado por trabajar en silencio y ofrecerles el nuevo campo mientras que Vigo ha optado por la queja y ha llegado a decir que Louzán no quiere que Vigo sea sede. Y le preguntan si es más difícil ser sede yendo a la guerra que buscando el acuerdo. Y Louzán es tajante. "Yo creo que sí, porque al final esto no va de que yo decido desde este lado. Quien decide es precisamente la FIFA, y a la FIFA la bronca no le va a gustar mucho que estemos en bronca con este tema. Creo que lo de Vigo es más una invitación a la confusión porque en totum revolutum, si me lo dan, me crea un problema; si no me lo dan, yo he reivindicado que me lo dieran, y ellos son los culpables de no dármelo. Por lo tanto, es un tema de política. Él dice que es rival conmigo, aunque yo llevo once años y ya no estoy en política, por lo tanto, pasa que él quiere sacar algún rédito político de esta situación"