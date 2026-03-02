David Torres 02 MAR 2026 - 13:23h.

El Tribunal asegura que las licencias del Nou Mestalla son legales y tienen validez

Libertad VCF formaliza su demanda contra las fichas urbanísticas del Nou Mestalla

ValenciaEl Juzgado de lo contencioso-administrativo número 4 de València ha desestimado el recurso presentado por Libertad VCF contra las licencias del Nou Mestalla. La sentencia es firme pero cabe recurso de apelación. EN concreto, la decisión del juez decide "Desestimar el recurso de reposición interpuesto por la Asociación para la Libertad del Valencia (..) por la cual se concede licencia urbanística para la ejecución de las obras para la finalización de la construcción del nuevo Estadio del Valencia CF y aparcamiento, con la consiguiente declaración de conformidad a derecho de la referida resolución administrativa impugnada" y añade "No procede efectuar especial imposición de las costas causadas".

Tras conocer que el Ayuntamiento tumbaba su recurso contra las licencias del Nou Mestalla, Libertad VCF volvió a la carga y formalizó su demanda en la sala de la Contencioso Administrativo del Tribunal de Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana contra las fichas urbanísticas en diciembre de 2024. Ahora, según ha avanzado ElDiario.es y ha podido confirmar ElDesmarque, este recurso ha sido desestimado. El juzgado da la razón al Valencia CF y al Ayuntamiento que concedió las licencias endurecidas y sometidas a un cronograma de obras que está cumpliendo religiosamente. En su sentencia, eso sí el juez recuerda que "la misma es susceptible de recurso de apelación, que, en su caso, deberá interponerse ante este mismo Juzgado dentro de los 15 días siguientes a su notificación para su conocimiento por la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana".

Todavía no se conoce oficialmente si Libertad VCF, grupo de oposición a Peter Lim, que este mismo fin de semana mantenía sus protestas por el traslado al Nou Mestalla.

¿De dónde viene el recurso?

En el mes de septiembre de 2024, la asociación Libertad VCF anunciaba la presentación de un recurso ante la sala de lo contencioso-administrativo del TSJCV contra la modificación de la ATE del Valencia por parte del Pleno del Ayuntamiento el pasado 23 de julio. Era su segunda andanada contra las decisiones del Ayuntamiento que permitieron al Valencia CF retomar las obras el Nou Mestalla en enero de 2025. En aquel pleno, se aprobaron las modificaciones urbanísticas con los votos a favor del PP de Compromís y del PSOE, que a pesar de que calificaron el acuerdo como "mal menor" firmaron un pacto histórico. Se incluyó finalmente una enmienda para obligar al Valencia a incluir determinados hitos en el nuevo estadio así como para tratar de blindar los usos del nuevo estadio por parte del consistorio.

Las licencias se concedieron, el Valencia CF comenzó las obras y, un año después, sigue superando hitos e inspecciones municipales como la del 10 de febrero de 2026.