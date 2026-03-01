David Torres 01 MAR 2026 - 15:01h.

Dos pancartas contra el cambio al nuevo estadio

El Nou Mestalla a vista de dron

ValenciaEl colectivo de oposición a Peter Lim como máximo accionista del Valencia CF, Libertad VCF, ha hecho como suya propia la batalla de quedarse en Mestalla como contraposición al cambio al Nou Mestalla. Hoy ha querido darle visibilidad a sus críticas en la primera Mascletá de Fallas 2026. La plaza del Ayuntamiento de Valencia ha vibrado hoy, domingo 1 de marzo, con la mascletá de Pirotecnia Peñarroja. En concreto, ha disparado 91,95 kilos en 352 segundos.

La protesta de Libertad VCF

Con un post en X, antiguo Twitter, el colectivo ha mostrado dos pancartas en la mascletá en las que se veía a la alcaldesa con un cuchillo sobre Mestalla y el lema "culpable". En la otra pancarta se leía "Salvem Mestalla", que es el eslogan utilizado por el grupo de valencianistas que quieren que el Valencia CF se quede en su antiguo hogar y no se traslade al estadio nuevo, que en 2025 reanudó las obras tras dieciséis años paradas y que avanzan según lo previsto.

Este colectivo culpa a los políticos, y ahora a la alcaldesa, de haber facilitado esa reanudación de las obras porque consideran que, con ello entre otras muchas cosas, facilitan la continuidad de Peter Lim al frente de la entidad.

El post en redes sociales, además, llevaba el siguiente mensaje: "Prometía Maria José Catalá sorpresas en la mascletá y así ha sido. El pueblo valenciano es muy consciente de quién es la culpable del derribo de Mestalla y la muerte del Valencia CF. Catalá culpable y colaboradora necesaria del pelotazo de Mestalla junto con Peter Lim", redactan.