Ángel Cotán 10 MAR 2026 - 07:39h.

El presidente de la Federación comparte cómo será el proceso a partir de una fecha concreta

Los planes del Sevilla con el Sánchez-Pizjuán y La Cartuja: "Nadie piensa en recalificar"

SevillaTan solo quedan unas semanas para la final de la presente edición de la Copa del Rey... y ya se mira al futuro. Rafael Louzán concedió varias declaraciones sobre temas de importancia en la Federación. Uno de ellos fue el escenario de la gran cita del torneo del KO en próximas temporadas. El presidente de la RFEF desliza cuáles son los estadios con posibilidades para albergar este tipo de encuentro, aunque sin descartar a La Cartuja.

En una extensa entrevista concedida a El Larguero de la Cadena SER, Louzán abordó este asunto con sentido del humor: "Puede ser donde lo decidamos. ¿Cuál es el tema? En Arabia, si es con el Rey Emérito, le queda cerca. Pero no, si es con el Rey, que está encantado en poder acompañarnos en ese día, pues lo haremos en España".

Los estadios posibles para futuras finales de Copa del Rey

El mandamás de la RFEF explicó cómo funcionará el proceso de elección a partir de 2028: "A ver, ¿cómo se hace esto? Lo que hemos hecho es un concurso y hemos invitado a aquellas ciudades que tienen un estadio superior a las cincuenta mil personas. ¿Por qué? Porque ahora mismo con la demanda de entradas que hay, yo creo que llenaríamos tres estadios para la final de la Copa del Rey actual. Y diréis, ¿por qué no vamos a Coruña? Porque Coruña tiene un estadio para treinta mil y creo que no interesa dejar a 40 o 50 mil personas fuera.

Al ser cuestionado por las posibles sedes, Louzán puso el foco en cinco ciudades y hasta seis estadios: "No hay cuatro estadios. Podríamos empezar en San Mamés, tenemos Valencia con setenta mil, Sevilla con 72 mil, tenemos Madrid y tenemos Barcelona. Ahora mismo se está moviendo en eso. Ahora, si tomamos otra decisiones que la podemos tomar... Oye, que este año es el Centenario y tal... pero, en todo caso, lo más transparente es hacerlo así, con objetividad".

Por último, el presidente de la Real Federación Española de Fútbol deslizó las posibles favoritas teniendo en cuenta las dificultades que tienden a exponer Madrid y Barça: "Sí, Sevilla o Valencia también puede estar muy pronto con una capacidad parecida. Bueno, las cosas que hoy son de una manera, mañana pueden ser de otras. El Metropolitano por supuesto, ya lo fue. Es un estadio fantástico".