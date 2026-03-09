Rafael Louzán pone fecha a la decisión de la sede para la Finalissima

Celia Pérez 09 MAR 2026 - 19:39h.

El presidente de la RFEF ha estado presente en la firma del I Convenio Colectivo del arbitraje

La UEFA zanja los rumores sobre la sede de la Finalissima y pone fecha a la decisión

Compartir







Rafael Louzán, presidente de la Real Federación Española de Fútbol, ha estado presente este lunes en la firma del I Convenio Colectivo para el arbitraje y desde allí se ha pronunciado sobre la decisión de la disputa de la Finalissima, prevista para el 27 de marzo en Catar y afectada por el conflicto bélico en Oriente Medio.

"Estamos a expensas de que en las próximas 48 horas se tome la decisión. Va a ser muy rápido porque el tiempo se nos echa encima, para nosotros esos dos partidos son muy importantes en la preparación para el Mundial. En un periodo muy corto de tiempo os vamos a notificar una respuesta. Estamos todos implicados para encontrar la solución definitiva", declaró en el acto de firma en Las Rozas.

Además, mostró su solidaridad con los países afectados: "Debemos trasladar nuestra solidaridad a los países, tenemos una relación muy directa con ellos. Catar, Arabia Saudí y demás. Imaginémonos ellos qué problema no están sufriendo las 24 horas del día. Estamos trabajando desde el anterior sábado, que comenzó esta situación, monitorizando con distintos equipos para seguir paso a paso esta situación"

El presidente de la RFEF también hizo referencia al reciente viaje de la selección española femenina a Turquía para la disputa del partido de clasificación para el Mundial 2027: "Cuando hablé con las jugadoras y con el 'staff', les dije que si alguien no estaba tranquilo que tomara la decisión libremente. Nadie lo dijo. La embajadora estuvo desde el minuto uno con nosotros, en todo momento a nuestro lado, y también las autoridades turcas".

PUEDE INTERESARTE El doblete de Leo Messi en la MLS con el que deja claro su nivel competitivo a semanas de la Finalissima

Louzán y el partido del Rayo en Turquía

El Rayo Vallecano debe jugar en Turquía el próximo jueves en la Liga Conferencia contra el Samsunspor, algo sobre lo que también se pronunció Louzán: "Hemos hablado con el presidente del Rayo de esta situación. Cualquier decisión que adoptemos va a afectar al resto, entonces tenemos que ser muy consecuentes. Lo más importante es la vida de las personas. Estamos trabajando con mucha prudencia".