Celia Pérez 09 MAR 2026 - 18:39h.

El presidente ha estado en la firma del I Convenio Colectivo del arbtitraje

Este lunes ha tenido lugar la firma del I Convenio Colectivo para la actividad de arbitraje en el fútbol profesional para la temporada 2025/26 en un acto en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas en el que ha estado presente los presidentes de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, de LALIGA, Javier Tebas, y del Comité Técnico de Árbitros (CTA), Fran Soto, además de Paco Hevia, representante de la Asociación Española de Árbitros de Fútbol (AESAF). Allí, Tebas ha sido preguntado por uno de los temas candentes en las últimas semanas, especialmente en el Atlético de Madrid, con el descanso mínimo entre partido y partido.

El presidente de LALIGA no se ha andado con rodeos y ha sido muy claro a la hora de explicar su punto de vista sobre la cuestión. "No sé de dónde sale esa norma de las 72 horas. No es una norma escrita y te puedo decir que en Premier League tiene 60 o 65 horas. No sé de dónde sale esa norma. Y sí puedo decir de ese debate de las 72 horas, recordaré que antes había tres cambios, antiguamente no había ni cambios, se pusieron tres cambios, a raíz del covid se pusieron cinco. Las plantillas son de 25", comenzó explicando.

"Hay que saber llevar a las plantillas. Queremos que estén jugando siempre los mismos, pero para eso yo prefiero 27 en la plantilla que descansar 72 horas porque eso nos haría un perjuicio con los derechos audiovisuales. Nadie de Europa está de acuerdo, ni la UEFA ni nadie porque todos los equipos que juegan el jueves no podrían jugar los domingos, tendrían que jugar los lunes. O los equipos que juegan Champions los miércoles tendrían que jugar los domingos. Los horarios en nuestro calendario se nos complicaría. Por lo tanto creo que es un debate equivocado", añadió.

"Insisto había tres, se pusieron cinco cambios, que por cierto, como anécdota, los equipos pequeños de la Premier League se quejaron de los cinco cambios porque decían que eso solo beneficiaba a los grandes porque podían rotar mas las plantillas. Yo creo que es un falso debate. Nadie de Europa y del mundo está a favor", finalizó