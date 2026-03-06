Quinta derrota consecutiva de los Spurs cinco días antes de jugar en el Metropolitano

Los dos fichajes de Mateu Alemany en el Atlético de Madrid que le dejan señalado un mes después

Compartir







Saltan las alarmas en el Tottenham Hotspur. El cuadro inglés está viviendo una temporada de pesadilla a nivel liguero y cosechó este jueves ante el Crystal Palace y ante su afición su quinta derrota consecutiva en la Premier League, que le deja al borde de los puestos de descenso. El puesto de Igor Tudor empieza a estar más que cuestionado cuando restan apenas cinco días para visitar al Atlético de Madrid en la ida de octavos de final de la Champions League.

Un duelo al que, por cierto, llegará con un extra de descanso. Los Spurs jugaron este jueves en su estadio ante el Palace y ya no volverán a jugar hasta el próximo martes en el Metropolitano. Es decir, que tendrán cuatro días sin fútbol entre medias. El Atlético, por su parte, jugará este sábado en casa ante la Real Sociedad y sólo tendrá dos días libres antes de medirse a los ingleses.

PUEDE INTERESARTE Roberto Gómez desvela la petición de Gil Marín a Griezmann sobre su futuro

El Tottenham, en crisis: posible descenso y posible destitución

Pero más allá de la competición europea, lo cierto es que ahora la gran preocupación del equipo londinense se centra en su situación en la Premier League. Suman cinco derrotas seguidas y once partidos consecutivos sin ganar. Tras caer ante el Palace, ocupan la 16ª posición con sólo 29 puntos, mientras que el West Ham marca los puestos de descenso con 28 puntos. Es decir, que el riesgo de descenso es real.

Esta alarmante situación ha dejado a Igor Tudor contra las cuerdas. Es la primera vez en la historia del Tottenham que suma once partidos seguidos sin ganar y podría perder la categoría por primera vez desde 1977, hace ya 49 años. En Inglaterra empiezan a surgir los primeros rumores de una posible destitución de Tudor, aunque el técnico se mantiene tranquilo: "No es algo que me preocupe".

"Te lo voy a decir y quizás te suene rato, pero creo más después de este partido de lo que he creído antes. He visto algo. Tengo que elegir a los jugadores adecuados porque el barco va en la dirección que quiero que vaya y donde tiene que ir y quien quiera estar en el barco se puede quedar. Si no, que se vaya. Cuando vuelvan los lesionados, estoy seguro de que tendremos un buen equipo y las victorias llegarán. No es fácil aceptar el sitio en el que estamos ahora, pero es lo que hay", añadió Tudor en su comparecencia, cinco días antes de visitar al Atlético sumido en una profunda crisis.

Los Spurs arrancaron el curso con Thomas Frank a los mandos tras despedir el pasado verano a Ange Postecoglou, pero el técnico fue destituido el pasado 11 de febrero para que Igor Tudor tomara los mandos. Curiosamente, la crisis liguera del Tottenham no ha afectado hasta ahora a su paso por las competiciones europeas, pues en mayo se proclamó campeón de la Europa League y en la Fase Liga consiguió acabar en cuarta posición con 17 puntos, metiéndose directamente en octavos de final.