Simeone y Giuliano, de la charla por teléfono en el Bernabéu al césped de La Cartuja 13 años después

Quién le iba a decir a Diego Pablo Simeone lo que estaba por venir aquel 17 de mayo de 2013 en el Santiago Bernabéu. El Atlético de Madrid acababa de romper una sequía eterna ante el Real Madrid y se acababa de proclamar campeón de la Copa del Rey por décima vez en su historia, nada menos que en casa de su eterno rival. Tras el pitido, el título al cielo y las celebraciones en el vestuario, el Cholo salió a las afueras de Chamartín. Y allí habló con una persona muy especial: su hijo Giuliano.

La charla de Simeone con su hijo Giuliano en 2013

Un gol de Joao Miranda en la prórroga coronó al Atlético aquella noche de 2013. Era ya el tercer título de Simeone al frente del equipo rojiblanco en sólo un año y medio. A las afueras del Bernabéu, el argentino habló por teléfono con su familia. "¡Dale campeón, dale campeón!", cantaba el técnico.

Luego, quien se puso al teléfono era Giuliano, que sólo tenía 10 años de edad. "¿Cómo lo viste? ¿Qué te pareció?", preguntó Diego Pablo al menor de sus hijos. "Qué grande, ¿me viste?", rememoraba en la famosa rampa del Bernabéu.

Giuliano, afianzado en el once de Simeone en 2026

La situación ha cambiado mucho 13 años después. Ese el tiempo que lleva el Atlético de Madrid sin pisar una final de Copa del Rey. Ahora Diego Pablo tiene 55 años y lleva 14 temporadas al frente del cuadro rojiblanco. Y lo más llamativo en esta historia: ahora Giuliano tiene 23 años y es jugador del Atlético de Madrid.

Y no un jugador cualquiera, sino uno de los importantes. Titular habitual en la banda derecha, este mismo curso suma 38 partidos en los que ha marcado seis goles y ha repartido siete asistencias, siendo una de las bazas ofensivas más importantes del Cholo. En 2013, Giuliano charlaba con su padre por teléfono tras la décima Copa del Atlético. En 2026, el pequeño de los Simeone buscará desde el césped la undécima.