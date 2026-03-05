El Atlético fue el gran protagonista del mercado de enero con cuatro salidas y tres llegadas

El Atlético de Madrid fue, sin ninguna duda, el gran protagonista del mercado de fichajes del pasado mes de enero. Mateu Alemany protagonizó hasta siete movimientos, con cuatro salidas que dejaron la plantilla coja durante varias semanas y tres llegadas durante las últimas horas de mercado. Una de ellas, de rendimiento inmediato. Las otras dos, apuestas de futuro que, de momento y un mes después, no terminan de arrancar.

Javi Galán y Carlos Martín ya se habían ido del Atlético a finales de diciembre. Un par de semanas más tarde, Raspadori y Gallagher siguieron el mismo camino de salida. Simeone se quedó con una plantilla bajo mínimos durante buena parte de enero, con cuatro competiciones y partidos cada tres días. Las prioridades estaban claras: un atacante y un centrocampista que tuvieran rendimiento inmediato y que no necesitaran período de adaptación. La respuesta se quedó a medias.

Los dos fichajes de Mateu Alemany que no arrancan en el Atlético

Ademola Lookman fue la gran estrella. Partió como titular apenas unos días después de llegar y debutó en La Cartuja con una exhibición ante el Betis. Un fichaje a todas luces acertado: costó 35 millones de euros, pero ya ha disputado nueve partidos, ha sido titular en siete y suma cuatro goles y tres asistencias.

La segunda prioridad era firmar un centrocampista de garantías. Y ahí, en cambio, Mateu Alemany falló. Quería a Éderson, sonaron nombres como Goretzka o Hjulmand a última hora, pero el director deportivo dio un volantazo de última hora: ante la incapacidad de traer un jugador de rendimiento inmediato, apostó por dos futbolistas de futuro. Y esos fueron Rodrigo Mendoza y Obed Vargas, que un mes después no terminan de funcionar.

Mendoza llegó desde el Elche a cambio de 16 millones de euros con un bagaje algo pobre, pues sólo había sido titular en seis jornadas ligueras. Con el Atlético, hasta la fecha, tampoco consigue arrancar. Suma cinco partidos y tres titularidades, las tres en LaLiga y en medio de varias rotaciones. Sus sensaciones, de momento, son bastante frías. Y Simeone, además, no le ha dado ni un solo minuto en la ida ante el Brujas ni en los dos duelos ante el Barça. Es joven y ha dejado detalles de calidad, pero todavía no parece estar preparado para ser titular en un equipo como el rojiblanco.

Con Obed Vargas la situación es aún peor. Tuvo minutos en los tres primeros partidos ante Betis en Copa, Betis en Liga y Rayo en Liga. Y desde entonces, nada: ni un solo minuto en los seis últimos encuentros. Sólo tiene 20 años y llegó de una liga mucho menos competitiva como la MLS. Ni siquiera las rotaciones masivas de Simeone en varias jornadas ligueras le han permitido encontrar un hueco en el equipo durante las últimas semanas. Números que demuestran que tanto Obed como Rodrigo están lejos del rendimiento inmediato que demandaba el Cholo para reforzar la medular.