Fran Fuentes 05 MAR 2026 - 18:19h.

"Luego van a la selección y se transforman, rinden increíble", afirma el ex del Real Madrid

Juanfran Torres y el 'sufrimiento' como seña de identidad del Atleti de Simeone: "A todos les cuesta"

Ángel Di María ha dejado unas polémicas declaraciones sobre el Atlético de Madrid y los jugadores argentinos que acaban jugando allí. El jugador de Rosario Central y ex del Real Madrid siente que en las filas del equipo rojiblanco los jugadores se nublan y no rinden a su nivel más elevado. No especifica si se trata de un problema con Diego Pablo Simeone ni justifica demasiado su opinión, pero sí cree que es algo claro y notorio, que sigue sucediendo.

Lo ha comentado en unas declaraciones en Radio La Red: "El Atlético de Madrid es un club medio raro. Cuando las cosas van bien, van bien. Después, de un momento a otro, creo que apagan a los jugadores y después empiezan como a desaparecer. Les pasa a la mayoría de chicos que pasan por allí. Son pocos los que tienen una seguidilla de titular y que no salen nunca", reflexiona. En este sentido, Ángel Di María siente que luego con la Albiceleste se liberan: "Lo lindo que tiene la selección es que después, todos estos chicos, cuando se ponen la celeste y blanca son otros jugadores. Se transforman. Se transforman y juegan increíble y disfrutan de estar en la selección, eso me pone feliz", sentencia.

Y es que, en los últimos años, hay bastantes casos de ese tipo de jugadores que nunca terminan de ganarse la titularidad en el Atlético. Desde Eduardo 'Toto' Salvio hasta Ángel Correa, quizá el más paradigmático de todos, pasando por Matías Kranevitter, Nico Gaitán, Luciano Vietto o, de esta misma temporada, los Nahuel Molina, Thiago Almada o Julián Álvarez, quien, aunque sí está siendo titular, ha atravesado una racha muy negativa tanto a nivel de fútbol como de goles. Eso sí, tanto en este Atlético como en los últimos años no son pocos los argentinos que se han hecho indiscutibles, como Rodrigo de Paul o Giuliano Simeone.