Juanfran Torres y el 'sufrimiento' como seña de identidad del Atleti de Simeone: "A todos les cuesta"

El exjugador del Atlético valora los métodos del Cholo Simeone

El Atlético de Madrid se clasificó el martes pasado a la final de la Copa del Rey tras perder frente al Fútbol Club Barcelona por 3 goles a 0 en el partido de vuelta de semifinales. El conjunto rojiblanco aprovechó el encuentro de ida donde le endosaron un 4 a 0 en tan solo una mitad al equipo catalán. El partido del Camp Nou fue muy diferente. Los de Flick dominaron hasta el final y el Atlético impuso una defensa numantina para no encajar el cuarto gol que hubiera supuesto la prórroga. La conversación sobre el planteamiento de Diego Pablo Simeone volvió a aparecer ya que al acabar el encuentro, el argentino confesó que "cuando íbamos 3 a 0, dije, esto es el Atleti". Juanfran Torres, exjugador del Atlético de Madrid, opinó sobre la declaración del técnico argentino en El Larguero de la Cadena SER.

El Atlético estará en la final de la Copa del Rey de La Cartuja

El lateral español fue preguntado por lo que dijo Simeone al acabar el partido contra el Barça y afirmó no estar de acuerdo con el entrenador. “En parte si y en parte no” aseguró. “Desde fuera, para mí el Atlético de Madrid en mis años, era una seña de identidad. Lo veo diferente”.

“¿Esto es el Atleti? ¿Te quieres referir al sufrimiento? ¿A qué te cueste más que a los demás? Bueno, a todo el mundo le cuesta” dijo. El internacional español afirmó que el análisis es el volver a una final porque el club rojiblanco lleva mucho tiempo sin estar en una. “Yo, como estuve en una etapa tan buena, casi salíamos a final por año y desde 2018 no se llegaba a una final. El aficionado del Atlético de Madrid necesitaba una final, no nos valía con llegar a semis o cuartos. Por fin ya estamos en otra”.