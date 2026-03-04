Compartir







No fue un milagro, sino una eliminatoria de mucho trabajo. El Atlético de Madrid consiguió imponerse a los pronósticos y eliminar al FC Barcelona (4-3 en el global), el rival más complicado de batir a doble partido en el fútbol español y uno de los más temidos en Europa, para meterse en la final de la Copa del Rey. Unas horas más tarde, Diego Pablo Simeone ha acudido con Carla Pereyra, su esposa, al Monasterio de Montserrat en forma de agradecimiento.

Carla ya estuvo este martes en el Camp Nou presenciando el partido en directo y sufriendo como una atlética más. Incluso subió una fotografía desde el palco con Rosalía. "Barcelona por amor", escribió tras el partido, con mención al Atlético.

Unas horas más tarde, la esposa de Simeone ha realizado dos publicaciones más en su cuenta de Instagram. El equipo rojiblanco tiene jornada de descanso este miércoles y volverá al trabajo el jueves por la mañana, por lo que todo apunta a que se han quedado en Barcelona y han acudido a Montserrat este mismo miércoles.

Simene y Carla Pereyra, agradecidos en Montserrat

Desde allí, Carla ha publicado una fotografía junto a Simeone en el Monasterio de Montserrat. "¡Ni hablar de agradecer! ¡Siempre!", escribió la modelo argentina, quien siempre se ha mostrado muy creyente a través de las redes sociales.

Tras esa publicación, una segunda desde dentro de la Basílica, esta vez en forma de vídeo y entregando un obsequio con guiño atlético: un ramo de rosas rojiblancas. Un agradecimiento que llega, en definitiva, unas horas más tarde de que el Atlético resistiera ante el Barça en el partido de vuelta (3-0) e hiciera valer su gran resultado en el duelo de ida (4-0) para meterse en la final de la Copa del Rey, la undécima final desde que el Cholo llegó al banquillo hace 14 años.