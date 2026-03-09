Rueda de prensa previa al Atlético de Madrid-Tottenham de ida de octavos de la Champions

Simeone se acuerda de Gallagher y destaca el papel del Atlético "en todas las competiciones"

Robin Le Normand, jugador del Atlético de Madrid, ha sido el encargado de acompañar a Diego Pablo Simeone este lunes en la rueda de prensa previa al partido ante el Tottenham, correspondiente a la ida de octavos de final de la Champions League. El central, con menos minutos esta temporada respecto al curso pasado, ha reivindicado el papel de 'los suplentes' y ha pedido "cuidar" más los tiempos de descanso de los jugadores tras las críticas de Giménez.

El Atlético como favorito: "No hay favoritos, todo el mundo está compitiendo bien. Va a ser un partido muy duro, estamos los 16 mejores equipos, habrá que hacer un partido muy completo en casa para lograr la victoria".

El Tottenham, con 46 horas más de descanso: "Se habla lo suficiente, siempre se ha hablado. Se podría cuidar, pero no depende de nosotros. Lo que tenemos bajo nuestro control es nuestra recuperación, estar frescos, tener un grupo completo para aguantar todos los partidos, que con los horarios es difícil, y estar preparados".

Cómo está Le Normand: "Gracias por preguntar, estoy bien. Tranquilo, es una temporada muy larga, con muchos partidos. Tenemos un grupo muy completo. Me siento tranquilo, preparado, con muchas ganas de jugar".

Gestión de Simeone con jugadores con menos minutos: "La clave es el grupo. Lo estamos demostrando, todo el mundo cuando le toca hemos trabajado bien entrenando. Cuando nos ha tocado, hemos demostrado que podemos aportar. El grupo viene muy bien, el míster lo gestiona muy bien en mi caso. Contento y a seguir".

Qué hacer paga ganar al Tottenham: "Muchas cosas bien. Son partidos muy importantes, hay calidad, jugadores muy buenos. Habrá que hacer un partido muy completo ofensivo y defensivo. Es poco original, pero ahí está la clave".