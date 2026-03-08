Ángel Cotán 08 MAR 2026 - 14:15h.

El zaguero colchonero estalla tras el partido ante la Real Sociedad

MadridJosé María Giménez dice basta. El defensor del Atlético de Madrid, titular el pasado sábado ante la Real Sociedad, compareció ante los medios en zona mixta una vez certificado el triunfo liguero. Protagonista más allá de lo deportivo por la paloma del Metropolitano, el futbolista colchonero analizó la actualidad de su equipo... y lo que está por venir.

El zaguero puso en valor el sufrido triunfo ante el equipo txuri urdin siendo consciente del esfuerzo realizado en el Camp Nou: "Sabíamos que iba a ser un partido duro, ellos han demostrado que van creciendo y son un equipo fuerte. Nosotros vemos de hacer un esfuerzo fuerte en Barcelona. Todo el grupo está metido y buscando ayudar desde nos toca estar. Sabíamos que iba a ser un partido duro, pero teníamos la ilusión de nuestra gente y de seguir ahí arriba. Creo que ha sido justo".

Eso sí, el cansancio no es excusa para Giménez y apeló a luchar por todo lo que viene: "Somos el Atlético de Madrid, somos un equipo que tiene que buscar siempre ganar, siempre buscar arriesgar para conseguir la victoria. Nuestra cabeza esta enfocada en siempre conseguir logros y se demuestra en los partidos como hoy. Nos hemos dejado la vida en la cancha".

La contundente denuncia de José María Giménez

A vueltas con la paloma. Giménez fue testigo directo de la imagen de esta jornada 27 en LALIGA EA Sports. El central revela qué le dijo al árbitro: "Le pregunto al árbitro qué estaba pasando, me dijo que era por la paloma y dije '¿en serio que has parado el partido por la paloma?' La cogí. No sé si tiene que haber un protocolo. Espero que no se haya hecho mucho daño".

Por último, el uruguayo criticó el modelo futbolístico con una contundente denuncia, pues el martes vuelve la Champions: "A descansar. Esto es una picadora de carne. Nosotros ponemos el cuerpo, somos los payasos del circo y a jugar cuando nos digan que tenemos que jugar".