Alineaciones confirmadas del Atlético de Madrid y la Real Sociedad en la jornada 27 de LALIGA EA Sports

Saray Calzada 07 MAR 2026 - 17:24h.

Simeone y Matarazzo ensayan de cara a la final de la Copa del Rey

El temor de Paulo Futre ante la Real Sociedad de Matarazzo y su predilección por Guedes: "Crucial"

El ensayo de la final de la Copa del Rey se juega en el Metropolitano. Pocos días después de que se conocieran los finalistas del torneo copero, los dos rivales de la final se miden en la jornada 27 de LALIGA EA Sports. El Atlético de Madrid recibe a la Real Sociedad y a los del Cholo Simeone sabe que solo les vale la victoria para no seguir descolgándose de los primeros puestos.

En las últimas jornadas han tenido varios traspiés y hace que la lucha por LALIGA sea algo casi imposible. La dinámica de la Real Sociedad desde que se puso al mando Pellegrino Matarazzo es muy distinta. El club vasco tuvo un inicio de temporada muy pobre y han pasado de estar casi en el descenso a luchar por plazas europeas y ser finalista de la Copa del Rey.

La Real Sociedad es ahora mismo uno de los equipos más fiables del campeonato español y pone a prueba a un Atleti que no ha sido capaz de tener regularidad durante la temporada. Fue capaz de hacer un gran partido en la ida de las semifinales contra el Barça y luego perder contra el Rayo y empatar contra el Brujas.

Al equipo del Cholo le está costando conseguir esa fiabilidad que tenía otras temporadas y sobre todo solidez defensiva que hagan que sus rivales tengan complicado marcarle. Los rojiblancos llevan dos victorias seguidas ante el Espanyol y el Real Oviedo y esperan que ante su gente puedan celebrar la tercera y el pase a la final de la Copa del Rey.

Los onces confirmados del Atlético de Madrid y la Real Sociedad

El Atleti sale con: Oblak, Molina, Giménez, Hancko, Ruggeri, Koke, Mendoza, Giuliano, Almada, Lookman y Sorloth.

La Real Sociedad sale con: Remiro; Aramburu, Jon Martín, Caleta-Car, Sergio Gómez; Yangel, Pablo Marín; Sucic, Soler, Barrenetxea; y Óskarsson.