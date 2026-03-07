Cuándo y dónde será La Velada del Año 6 de Ibai Llanos

Saray Calzada 07 MAR 2026 - 18:28h.

Ibai Llanos repite el lugar por la capacidad del estadio y por la hora a la que puede terminar el evento

Ibai Llanos rompe las reglas de La Velada del año 6 con la predicción de 4 boxeadores

La Velada del Año organizada por Ibai Llanos se ha convertido en uno de los grandes eventos del boxeo en España. Este año va a celebrar la sexta edición y ya se sabe la fecha y el lugar de cómo y cuándo se celebrarán. De momento lo que no está confirmado son los 22 participantes que lo dirá el próximo 9 de marzo, pero lo que sí se conoce es que se hará el 25 de julio a las 19.00 en Sevilla, más concretamente en La Cartuja. El mismo sitio en donde se celebró la pasada edición.

En esta edición ya se ha anunciado que habrá más combates que en otras anteriores. Son muchos los rumores que hay sobre los posibles luchadores, pero habrá que esperar para que se confirmen. Ibai Llanos sí que vuelve a apostar por el estadio en donde ahora juega el Betis tras pasar por el Bernabéu o el Metropolitano. Es la primera vez que repite sitio con un estadio de esas características.

Ibai Llanos confirma el lugar y el día de La Velada del Año 6

El streamer explicaba que han elegido este sitio porque querían empezar el evento por la tarde y que acabara en el madrugada como sucedió el año pasado y que estuvieran 80.000 personas en las gradas como así ocurrió en La Cartuja. El tema de la hora ha sido vital para la elección. Además de tener la capacidad necesaria, no en todas las ciudades permiten terminar un evento más allá de las 23.30 y se han decantado por Sevilla porque allí sí les permiten terminar más tarde.

Ibai Llanos está preparando un evento con muchos más combates y espectáculo como él mismo recalcó. Hasta ahora se han podido ver en las pasadas ediciones actuaciones de artistas internacionales y este año promete ser igual o mejor que lo que ya se ha vivido.